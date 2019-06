El Congreso de EEUU aprueba una ley para proteger a los 'dreamers' a pesar de la oposición del Gobierno

Publicado 05/06/2019 2:55:41 CET

WASHINGTON, 5 Jun. (Reuters/EP) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes una ley para terminar con la amenaza de deportación a la que se enfrentan los migrantes indocumentados conocidos como 'dreamers', que entraron en el país cuando eran niños.

Con una votación de 237 frente a 187, la Cámara controlada por los demócratas ha aprobado la ley a pesar de la oposición de la Casa Blanca. Solo siete republicanos han votado a favor del proyecto de ley.

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quería ayudar a los 'dreamers', muchos de los cuales eran jóvenes cuando llegaron al país con sus padres.

Sin embargo, tras una serie de negociaciones fallidas, Trump se ha centrado principalmente en controlar la inmigración y construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos para mantener alejados a los inmigrantes indocumentados de Centroamérica y otros países.

El proyecto de ley protegería a alrededor de 2 millones de 'dreamers' de la deportación si cumplen con ciertos criterios y les acercaría más hacia la ciudadanía estadounidense.

Algunos de estos migrantes han contado con protecciones temporales bajo un programa implementado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.

Al referirse a los jóvenes migrantes, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, ha indicado durante el debate sobre el proyecto de ley: "Muchos ni siquiera sabían que no habían nacido aquí y que no eran ciudadanos estadounidenses hasta que vieron que no podrían obtener una licencia para conducir o matricularse para la universidad estatal".

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes también protegería de la deportación a otros 460.000 inmigrantes que han estado viviendo de forma legal en Estados Unidos bajo un programa de protección temporal dirigido a países que sufren desastres naturales y guerras entre otras cosas. Trump ha ido eliminando este programa.