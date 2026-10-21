El Consejo Asesor de Meta alerta de fallos "recurrentes" en la moderación electoral y cita el caso de Brasil

Archivo - Un manifestante sostiene una pancarta que afirma que Meta está interfiriendo en las elecciones en Brasil. - Vuk Valcic / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de Meta (Oversight Board) ha expresado su preocupación por los fallos "recurrentes" en los esfuerzos de la compañía para garantizar la integridad electoral en sus plataformas, advirtiendo de que sus prácticas de moderación están sofocando el discurso político. El organismo independiente de la compañía ha citado expresamente como ejemplo las recientes restricciones técnicas aplicadas a las cuentas del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a escasos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país sudamericano.

En un comunicado, los copresidentes de este tribunal independiente --encargado de revisar las decisiones de eliminación o restauración de contenidos en Facebook e Instagram, excluyendo a WhatsApp por su encriptación-- han denunciado que los errores de Meta se manifiestan en dos vertientes: un exceso de aplicación de las normas que suprime el debate político y una falta de moderación que socava la integridad de los comicios.

Sobre el caso brasileño, el Consejo Asesor ha señalado que la excesiva aplicación de las políticas de fraude contra las cuentas publicitarias de Lula da Silva representa "un fallo que debería haber sido derivado a un equipo interno de revisores expertos".

Asimismo, el organismo ha criticado la falta de métricas públicas que evalúen de forma transparente la eficacia de las herramientas de la empresa matriz de Facebook, instando a Meta a perfeccionar sus sistemas automatizados para que tengan en cuenta el idioma, los matices y el contexto político, evitando así un "daño irreversible" a la participación, tal y como se ha evidenciado también en las protestas en Irán, el Kurdistán iraquí o Estados Unidos.

CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE LA JUSTICIA BRASILEÑA

El pronunciamiento de este órgano supervisor coincide con el reciente choque legal entre el Gobierno brasileño y el gigante tecnológico. Este mismo martes, Meta anunció que ha finalizado la implementación de todas las medidas exigidas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil para garantizar un tratamiento igualitario entre las campañas de Lula da Silva y su rival en las urnas el próximo 25 de octubre, el senador ultraderechista --e hijo del expresidente Jair Bolsonaro-- Flávio Bolsonaro.

La Justicia electoral brasileña había dado un ultimátum a la compañía, bajo amenaza de una multa diaria de 500.000 reales (unos 87.000 euros), tras una denuncia de la coalición oficialista. La campaña del Partido de los Trabajadores (PT) acusó a la herramienta de inteligencia artificial 'Meta AI' de negarse a generar material de campaña para el mandatario, mientras sí atendía peticiones similares para el candidato conservador. Además, el equipo de Lula denunció el bloqueo de sus anuncios en Instagram durante varios días, un incidente que la empresa atribuyó inicialmente a un "fallo global".

Para dar cumplimiento a la orden del magistrado Marco Aurélio Bellizze, Meta ha desarrollado un nuevo sistema concebido específicamente para estas elecciones, argumentando la dificultad técnica de identificar correctamente toda la propaganda política pagada. La plataforma ha garantizado que este fallo afectaba "únicamente a la publicidad y no a las publicaciones orgánicas" y se ha comprometido a acatar los dictámenes del TSE para no alterar el normal desarrollo de los comicios.