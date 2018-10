Las cooperantes reclaman una reforma del sector humanitario para acabar con "la cultura del silencio"

Publicado 08/03/2018 19:38:32 CET

Las cooperantes han reclamado este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una reforma del sector humanitario para acabar con "la cultural del silencio" que ha permitido que los abusos de trabajadores humanitarios contra compañeras o contra las mujeres y niñas que debían proteger continuaran.

"Nos hemos unido para denunciar la violencia y los abusos perpetrados contra las mujeres y las niñas por hombres que trabajan en el sector humanitario", reza una carta abierta publicada este jueves que está firmada por más de mil cooperantes de 81 países.

Las firmantes han indicado que el acoso y los abusos sexuales que ha destapado el movimiento #MeToo en el mundo del espectáculo "son solo la punta del iceberg". "El sector de la ayuda internacional también tiene sus propios fallos" y afecta en mayor medida a las mujeres del hemisferio sur y de color", han precisado.

Las trabajadoras humanitarias han defendido esta denuncia pública explicando que confían en que en el futuro la culpa no recaiga sobre quienes "no hicieron suficiente" para frenar estos abusos. "Es el comportamiento de estos hombres, no nuestras denuncias, lo que daña la reputación del sector y la confianza del público", han sostenido.

Para acabar con esta "cultura del silencio, de la intimidación y del abuso" han propuesto tres reformas concretas, que consisten en garantizar la protección a quiénes denuncian estos casos, confiar en que las víctimas cuentan la verdad y actuar de forma cautelar contra el presunto agresor y dotar a las nuevas políticas de prevención de verdaderos recursos para poder aplicarlas.