Corbyn dice tener un informe confidencial del Gobierno que prevé controles aduaneros tras el Brexit

Actualizado 06/12/2019 13:37:19 CET

LONDRES, 6 (Reuters/EP)

El líder opositor británico, Jeremy Corbyn, ha asegurado este viernes que tiene un informe confidencial del Gobierno que muestra que habrá controles aduaneros entre Irlanda del Norte y el resto del país en virtud del acuerdo de Brexit negociado por el primer ministro, Boris Johnson.

"Esta es la prueba cruda y fría que muestra categóricamente el impacto que el dañino acuerdo de Brexit de Johnson tendrá en amplias partes de nuestro país", ha asegurado el líder laborista en un discuros en Londres.

El principal mensaje de campaña de Johnson de cara a las elecciones del próximo jueves es que conseguirá cumplir con el Brexit tres años después del referéndum de 2016, pero Corbyn ha sostenido que el eslogan es engañoso.

Según el líder opositor, el primer ministro quiere que los británicos voten a ciegas, asegurando que el documento gubernamental filtrado revela que habrá declaraciones aduaneras y controles de seguridad entre la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo cual contradice la afirmación del 'premier' de que no habría una frontera en el mar de Irlanda.

Johnson no ha tardado de calificar de "sinsentido" el supuesto documento confidencial. Preguntado sobre ello por la prensa, ha respondido: "No he visto el documento al que se refiere pero eso es un completo sinsentido". "Con el acuerdo que tenemos, podemos salir (de la UE) como un solo Reino Unido", ha sostenido.

Una fuente gubernamental ha aclarado que el documento filtrado usado por los laboristas fue redactado por un funcionario, era una estimación inicial del acuerdo y no fue aprobado.

El plan laborista para el Brexit contempla negociar un nuevo acuerdo con la UE que incluya una unión aduanera y luego celebrar otro referéndum sobre si se acepta, aunque el propio Corbyn ha señalado que se mantendrá neutral.

"Una vez la decisión se haya tomado, necesitaremos un primer ministro capaz de hablar con ambos bandos si queremos unir al país", ha defendido Corbyn. "Creo que ya hemos tenido suficiente división", ha añadido.

Entretanto, el último sondeo de Ipsos MORI publicado este viernes en el 'Evening Standard' muestra que los conservadores mantienen una ventaja de 12 puntos sobre los laboristas, cuatro puntos menos que hace dos semanas. Así, los de Johnson se sitúan en el 44 por ciento mientras que los de Corbyn se quedan en el 32 por ciento.