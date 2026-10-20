Corea del Sur avisa de "acciones decisivas" en respuesta a las amenazas de Corea del Norte en la frontera

Archivo - Varios vehículos militares de Corea del Sur cruzan un puente cerca de la frontera con Corea del Norte. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han puesto este martes sobre la mesa la posibilidad de adoptar "acciones decisivas" en respuesta a las amenazas lanzadas recientemente por Corea del Norte, que ha puesto sobre la mesa la idea de desplegar "fuerzas de ataque" en la frontera después de que las fuerzas surcoreanas realizaran recientemente una serie de disparos de alerta en la zona.

El Ministerio de Defensa surcoreano ha expresado en un comunicado que su "profunda preocupación por las críticas de Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, alto cargo del Partido del Trabajo de Corea, a las operaciones legítimas realizadas por el Ejército de Corea del Sur en el marco del acuerdo de armisticio alcanzado entre las partes, así como por el aumento de la tensión mediante amenazas de carácter militar".

"Responderemos con firmeza si Corea del Norte incurre en nuevas provocaciones utilizando nuestras medidas legítimas como pretexto", ha afirmado, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El lunes, la hermana del líder norcoreano amenazó con reanudar la emisión de propaganda mediante altavoces situados en la frontera y desplegar más "medios de ataque táctico" en la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas. "La situación se ha vuelto muy inestable", apuntó entonces.

Por ello, Seúl ha pedido a Pyongyang poner fin a sus "afirmaciones infundadas" y sus reiteradas "incursiones al sur de la línea de demarcación militar", por lo que ha instado a resolver cuanto antes estas disputas.

La tensión entre las partes han aumentando a raíz de la explosión de varias minas el pasado mes de septiembre en la Zona Desmilitarizada, donde tres militares surcoreanos resultaron heridos. Seúl ha acusado reiteradamente a Pyongyang de estar detrás de las explosiones --causadas por minas antipersona--, si bien Corea del Norte sigue negando cualquier implicación.

El Gobierno surcoreano ha acusado a las autoridades norcoreanas de tratar de "agravar" la situación e intentar culpar a Seúl del aumento de las tensiones, habida cuenta de los intentos de acercamiento puestos en marcha desde que el presidente, Lee Jae Myung, llegó al cargo.

Así, ha defendido en todo momento que los disparos de advertencia realizados son "legítimos y defensivos", destinados a "impedir que las tropas norcoreanas violen la línea de demarcación militar y repeler a aquellos soldados que la crucen".