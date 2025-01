Corea del Sur revisa el perímetro de los aeropuertos tras el peor accidente aéreo de su historia

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han puesto en marcha un plan para revisar el perímetro de los aeropuertos para garantizar la seguridad tras el peor accidente aéreo de la historia del país, que tuvo lugar cuando un avión de la aerolínea Jeju se estrelló contra un muro situado al final de la pista después de realizar un aterrizaje de emergencia.

El siniestro, que se saldó con 179 muertos, ha llevado a las autoridades a revisar las estructuras de cemento que forman parte de las instalaciones aeroportuarias y han sido diseñadas para albergar los localizadores ILS (Localizador del Sistema de Aterrizaje Instrumental), que sirven para guiar a los pilotos y facilitar la alineación con la pista.

El ministro de Transporte, Sangwoo Park, ha indicado que estos muros serán modificados independientemente de que cumplan o no con la normativa vigente: "Vamos a mejorarlos de forma que aumenten la seguridad". No obstante, no ha dado más detalles al respecto, según han recogido medios de comunicación surcoreanos.

La medida llega después de que el Gobierno haya instado a mejorar la seguridad aérea tras el accidente, que tuvo lugar el 29 de diciembre por la mañana. A medida que avanza la investigación, las fuerzas de seguridad se centran en la presencia de este muro, situado al final de la pista. Si bien otros países utilizan el mismo sistema de antes para guiar durante el aterrizaje, muchos aeropuertos prevén un posible impacto.

Desde que la Policía inició los registros en el Aeropuerto de Muan para recabar datos y pruebas, varios expertoshan puesto en tela de juicio el diseño del aeropuerto, especialmente en lo referente al muro.