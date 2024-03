Costa Rica cierra febrero con 88 homicidios

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Costa Rica ha cerrado febrero con 88 homicidios, lo que se traduce en tres caso al día, en un momento en el que el crimen organizado va cercando al país con el aumento en los índices de violencia.

Contando también la cifra de enero los homicidios alcanzan los 157 y de ellos 106 corresponden a ajustes de cuentas o venganzas entre bandas criminales, según datos del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) recogidos por el periódico 'Diario Extra'.

El ex ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, ha denunciado que "cada día estamos peor en cuanto al tema de seguridad del país, yo lo he venido mencionando desde hace varios años. Si no hay inversión no habrá un cambio" y ha añadido que "estamos prácticamente igual, incluso más que el año pasado. Esto indica que urge tomar medidas extraordinarias ante eventos extraordinarios que están sucediendo".

El exfuncionario ha indicado que el problema de la inseguridad no se resolverá si no se toman medidas más extremas antes de que la situación empeore. "Proyectos de ley ante la Asamblea no van a resolver la inseguridad del país, además lo que queda de Gobierno en términos de tiempo no va a resolver nada porque ya les tomó muy tarde".

"Estamos tomados por el crimen organizado, las estructuras policiales, el Poder Judicial, instituciones del Estado que hemos mencionado. Estamos además penetrados y no vemos una reacción importante de cambio de seguridad en este momento tan crítico", ha zanjado.