Cristina Kirchner carga contra el "judas" Kicillof en plena pugna interna peronista

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha criticado al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, a quien acusó de ser un "Poncio Pilatos" y un "Judas" en medio de la pugna interna por el liderazgo del histórico Partido Justicialista (PJ).

"Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más", ha declarado Kirchner durante un acto del sindicato SMATA en San Telmo después de que Kicillof no se haya pronunciado a su favor para las primarias peronistas previstas para el 17 de noviembre, según recoge la emisora argentina Cadena 3.

"No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina", ha indicado Kirchner en referencia a Kicillof, a quien acusa de apoyar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también candidato a dirigir el PJ.

Kicillof participó el jueves un acto por el Día de la Lealtad Peronista en Berisso y, si bien respaldó la figura de Fernández de Kirchner y pidió "unidad", evitó hacer un apoyo explícito para la postulación de la exmandataria a dirigir el PJ.