Cuatro detenidos tras subirse al tejado del Parlamento de Australia para denunciar la ofensiva de Israel en Gaza

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese (archivo) - Mick Tsikas/AAP/dpa

Una parlamentaria del partido gubernamental abandona su escaño en protesta por la postura del Gobierno y pasa a ser independiente



MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Australia ha detenido este jueves a cuatro personas que escalaron hasta el tejado del Parlamento en la capital, Canberra, donde desplegaron pancartas acusando a las autoridades de ser cómplices de "genocidio" por su apoyo a Israel en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

La Policía ha indicado que los detenidos, una mujer y tres hombres, serán imputados próximamente por violación de la propiedad privada, al tiempo que ha recalcado que todos ellos han recibido una prohibición para acceder al Parlamento durante dos años.

Durante la protesta, uno de los manifestantes ha empleado un megáfono para acusar al Gobierno australiano por su postura ante el conflicto. "Australia sigue permitiendo y cometiendo crímenes de guerra, como lacayo de sus poderosos amigos", ha recalcado.

Asimismo, los manifestantes han colocado pancartas en las que se podía leer 'Desde el río hasta el mar, Palestina será libre', 'Crímenes de guerra' y 'No hay paz en tierra robada', antes de que los agentes subieran al tejado del Parlamento para retirarlos de allí, sin incidentes, según ha recogido la cadena de televisión australiana SBS.

Posteriormente, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha condenado lo sucedido. "Declaramos que los responsables deben sentir todo el peso de la ley. La protesta pacífica tiene un lugar importante en nuestra sociedad, pero esto no fue una protesta pacífica", ha subrayado.

"Estas acciones no han hecho absolutamente nada para hacer avanzar una causa. De hecho, han dañado la causa que los implicados en esta actividad imprudente creen que están haciendo avanzar", ha argumentado, unas críticas a las que se ha sumado el líder opositor Peter Dutton.

En este sentido, Dutton ha hecho hincapié en que las pancartas "estuvieron ahí colocadas durante al menos una hora y media, cuando debieron haber sido retiradas inmediatamente". "Entendemos que hay asuntos de seguridad, pero envía el mensaje equivocado", ha apuntado, según 'The Sydney Morning Herald'.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Milton Dick, ha señalado que se abrirá una investigación en torno al "grave fallo de seguridad". "Estamos profundamente preocupados por lo ocurrido esta mañana", ha manifestado, al tiempo que ha reclamado a la Policía "una revisión amplia de los dispositivos de seguridad".

La protesta ha tenido lugar además el mismo día en el que una senadora del partido gubernamental ha abandonado su escaño y ha pasado a ser independiente en protesta por la postura del Gobierno sobre el conflicto en Gaza, lo que podría dificultar aún más a los laboristas, que no tienen la mayoría en el Parlamento, aprobar sus propuestas de ley.

La senadora Fatima Payman ha denunciado además que ha recibido amenazas de muerte durante el último mes por su postura sobre Palestina. "Sigo intentando determinar cómo será (ser independiente). Obviamente, me he aferrado a los valores laboristas desde hace mucho", ha señalado, antes de descartar unirse a Los Verdes.

Sin embargo, Payman ha criticado igualmente la protesta por parte de los cuatro manifestantes y ha dicho en una entrevista a Sky News que "no es lo correcto". "No apruebo ningún tipo de violación de la propiedad privada", ha dicho, si bien ha reconocido que "las tensiones son altas y la gente se siente frustrada porque no se les escucha".