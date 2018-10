Decenas de personas reclaman ante la Embajada de Egipto en Madrid la "libertad inmediata" de Shawkan

Actualizado 26/07/2018 16:49:38 CET

Unas 40 personas se han concentrado este jueves ante la Embajada de Egipto en Madrid para exigir la "libertad inmediata e incondicional" del fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, conocido como Shawkan, que lleva cinco años encarcelado por fotografiar las protestas contra el Gobierno de Abdelfatá al Sisi, a la espera de que el próximo sábado se dicte una sentencia que podría llegar a la pena de muerte.

Shawkan, de 30 años de edad, fue arrestado en agosto de 2013 mientras fotografiaba las acampadas en la plaza Rabaa al Adawiya de El Cairo en apoyo al Gobierno de Mohamad Mursi, que había sido derrocado un mes antes en un golpe de Estado comandando por el entonces jefe del Ejército, Al Sisi, que poco después revalidó el cargo en las urnas, donde este año lo ha renovado.

"Fue detenido solo por estar ahí haciendo fotografías", ha dicho la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos. Después, fue juzgado junto a otras 738 personas en un juicio colectivo --"por definición injusto"-- por cargos de asesinato, intento de asesinato, posesión de armas, pertenencia a un grupo ilegalizado y participación en una manifestación ilegal.

La Fiscalía pide para él la pena de muerte, algo "disparatado", en opinión de Macu de la Cruz, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y madrina de Shawkan junto a otros periodistas españoles. "Es como convertir en delincuencia el periodismo. Eso es lo que hace el régimen de Al Sisi", ha denunciado. La audiencia judicial para dar lectura a la sentencia, que ya se ha aplazado 50 veces, está prevista para el 28 de julio.

De la Cruz se ha declarado "poco optimista", indicando que lo máximo que espera es que sea condenado a una pena menor que no implique la muerte. "Queremos esperar lo mejor, pero lo cierto es que no es la primera vez que en estos juicios colectivos lo que ha pasado es que se han dictado condenas de muerte colectiva. Ojalá no sea ese el caso", ha apostillado Suárez-Llanos.

Belal Darder, un joven 'freelance' que fue juzgado y condenado 'in absentia' a 15 años de cárcel en Egipto y logró huir antes de que fuera apresado, cree que el desenlace del caso Shawkan es "impredecible" porque, si bien es cierto que ONG de todo el mundo han dado la voz de alarma, "el Gobierno no suele hacer caso" a los llamamientos de la comunidad internacional.

Darder, que estaba presente en la concentración ante la Embajada egipcia, equipado con su cámara de fotos, ha subrayado que el caso de Shawkan no es único. "El Gobierno ataca sistemáticamente cualquier tipo de disidencia. Desde el golpe de Estado, ha empezado una campaña de terror contra los activistas y periodistas, contra cualquier persona que esté contando lo que pasa en Egipto", ha afirmado.

La 'número dos' de RSF ha recordado a este respecto que actualmente hay 25 periodistas y dos "periodistas ciudadanos" detenidos o encarcelados en el país árabe solo por hacer su trabajo. De la Cruz ha llamado la atención sobre la vulnerabilidad de los profesionales egipcios como Darder y Shawkan. Junto a este último fueron arrestados el mismo día un francés y un británico que "al día siguiente fueron liberados con la disculpa de la Policía", ha ilustrado.

Darder ha contado que él tuvo la "suerte" de poder escapar dos días después de que le notificaran que había sido condenado a quince años. "En ese momento, Shawkan ya llevaba tres años en la cárcel y yo no quería acabar como él, así que me fui. Estuve seis meses en Asia y después llegué a España (donde ha solicitado asilo). Ahora vivo y trabajo aquí", ha relatado.

Los tres han exigido la "libertad inmediata e incondicional" para Shawkan. Suárez-Llanos ha apuntado que es urgente porque el fotoperiodista egipcio sufre hepatitis y desde que está recluido no ha recibido el tratamiento médico adecuado. "La familia está muy preocupada por el deterioro de su estado de salud (...) Está en condiciones muy duras", ha enfatizado.

Shawkan ha recibido este año el premio Guillermo Cano a la libertad de prensa que otorga la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su caso ha sido reconocido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Amnistía Internacional ya ha recogido más de 230.000 firmas solo en España para que sea liberado.