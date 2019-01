Declaradas culpables cuatro voluntarias por dejar agua y comida para inmigrantes en el desierto en Arizona

Publicado 19/01/2019 19:30:30 CET

NUEVA YORK, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez federal estadounidense Bernadrdo Velasco ha declarado culpables a cuatro mujeres voluntarias de la organización No More Deaths --No Más Muertes-- por entrar ilegalmente en un parque nacional para dejar comida y agua para ayudar a los inmigrantes que cruzan la frontera desde México.

El juez considera que las cuatro --Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse y Zaachila Orozco-McCormick-- son culpables de una falta por prestar una ayuda que el grupo al que pertenecen las voluntarias considera "vital" para los inmigrantes.

En concreto Hoffman incumplió la ley que prohíbe ingresar con un vehículo en el Refugio Nacional de Vida Salvaje de Cabeza Prieta, de entrar en una zona federal protegida sin permiso y de dejar bidones de agua y latas de judías en agosto de 2017.

Las demás son culpables de entrar sin permiso y de dejar en la zona propiedades personales. Se trata de la primera sentencia contra activistas y voluntarios que ayudan a los inmigrantes por motivos humanitarios en una década.