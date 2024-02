La defensa aérea rusa "intercepta y destruye" seis drones ucranianos sobre la región de Belgorod y el mar Negro

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han informado en la madrugada de este domingo de un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas, que han lanzado seis drones sobre la región de Belgorod y sobre el mar Negro.

"Esta noche se ha detenido un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV) contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso a través de su canal oficial de Telegram.

Concretamente, "los sistemas de defensa aérea de servicio han interceptado y destruido vehículos aéreos no tripulados sobre el territorio de la región de Belgorod (dos vehículos aéreos no tripulados) y sobre el Mar Negro (cuatro vehículos aéreos no tripulados)", ha aclarado el Ministerio en el mismo comunicado.

Estos nuevos ataques tienen lugar en el fin de semana en que se cumple el segundo aniversario de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que tuvo lugar el pasado 24 de febrero de 2022, y una semana después de que las tropas ucranianas se retiraran de Avdiivka, uno de los principales escenarios de esta guerra junto al otro disputado frente de Kupiansk.