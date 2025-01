Las defensas aéreas de Israel interceptan un misil lanzado desde Yemen

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este viernes haber interceptado un misil lanzado desde Yemen antes de alcanzar territorio israelí.

"Tras la alerta que se activó en Ptolomeo Elazar, un misil lanzado desde Yemen fue interceptado antes de cruzar hacia el país. Se han activado alertas", ha dicho en una publicación en su perfil de la red social X.

Si bien los rebeldes hutíes aún no han reivindicado la ofensiva, han llevado a cabo decenas de ataques con drones y misiles durante los últimos meses contra territorio israelí.

A diferencia de ataques hutíes previos, no se activaron sirenas en otras áreas del país, lo que sugiere que no se esperaba que fragmentos del misil interceptado llegaran a territorio israelí, según el diario 'The Times of Israel'.

El grupo armado, que cuenta con el respaldo de Irán, comenzó a atacar Israel y otros objetivos considerados afines en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén como represalia por el inicio de la ofensiva militar en la Franja de Gaza.