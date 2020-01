Los demócratas critican las normas propuestas para el 'impeachment' contra Trump

Publicado 21/01/2020 18:07:50 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los principales líderes demócratas en el Congreso han criticado duramente este martes las normas propuestas para la celebración del juicio político contra el presidente, Donald Trump, en el Senado, en particular la posibilidad de que no se permita incluir a nuevos testigos durante el proceso.

El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, ha puesto sobre la mesa unas reglas para el 'impeachment' que previsiblemente serán sometidas a votación en la jornada de apertura de este martes y que implican una clara reducción del tiempo concedido a los 'fiscales' del caso --los siete gestores demócratas designados por la Cámara de Representantes-- y a la defensa legal del presidente Trump.

Tanto los siete diputados demócratas como los abogados designados por Trump, incluido el consejero legal de la Casa Blanca, Pat Cipollone, contarán con 24 horas en cada caso para exponer sus argumentos de apertura en el juicio político, un tiempo que se repartirá entre dos jornadas consecutivas, una agenda que hace prever que las sesiones podrían alargarse más de doce horas cada una y prolongarse hasta la madrugada.

"Si el presidente está tan confiado en este caso, entonces ¿por qué no presentarlo a plena luz del día?", ha cuestionado el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. "Es bastante obvio por qué no" quieren que las sesiones se celebren "cuando el sol está brillando", ha añadido. En su opinión, las normas planteadas por McConnell parecen "diseñadas por el presidente Trump, para el presidente Trump".

En la misma línea se ha pronunciado Adam Schiff, uno de los llamados siete 'managers' de la Cámara de Representantes. En su opinión, el hecho de que las sesiones se prolonguen hasta altas horas de la noche busca "encubrir las pruebas al pueblo estadounidense".

Asimismo, ha advertido de que, si el Senado no permite citar a más testigos o presentar más documentos, entonces "McConnell hará que este sea el primer 'impeachment' de la historia sin testigos o documentos", sino que además no solo "no demostrará la inocencia del presidente, sino que demostrará la culpabilidad del Senado al trabajar con el presidente para obstruir que la verdad salga a la luz".

Así las cosas, Schumer ha dicho que, si finalmente McConnell presenta las normas que se conocen, entonces él ofrecerá una serie de "enmiendas", si bien no ha entrado en detalle respecto a las mismas.