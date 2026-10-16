Denuncian el asesinato de un periodista en un tiroteo en el noreste de Bangladesh

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Bangladesh. - Rubel Karmaker/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha denunciado este viernes el asesinato del periodista Lutfozzaman Fakir Alif en en un tiroteo registrado el jueves a manos de un grupo de hombres armados en la localidad de Uttarail, en el distrito de Netrokona, en el noreste de Bangladesh.

La organización junto a su filial bangladeshí, la Bangladesh Manobadhikar Sangbadik Forum (BMSF), ha condenado en un comunicado este "brutal asesinato" y ha exigido una investigación "urgente y exhaustiva" al respecto.

Alif trabajaba como corresponsal en Netrokona, en el noreste del país, para el canal Ruposhi Bangla, perteneciente a Internet Protocol Television (IPTV). Fue abatido a tiros por dos hombres armados no identificados alrededor de las 20.00 horas (hora local), mientras se encontraba sentado en una tienda de un mercado situado en la carretera que une Shyamganj con Birishiri, en Netrokona, municipio de Kalkamanda.

Los presuntos agresores huyeron del lugar en motocicleta, mientras los servicios de emergencia trasladaban al periodista al hospital de Upazila, donde se ha confirmado su muerte, según el documento.

El jefe de la comisaría de Durgapur, Jondokar Shaker Ahmed, ha lamentado que Alif sufrió al menos tres heridas de bala en el cuello, la cabeza y el pecho durante el ataque, y ha indicado que la Policía ha abierto una investigación para identificar a los agresores y determinar las causas del ataque.

Además de trabajar para IPTV, Alif también gestionaba la página de Facebook 'Detective Article', donde investigaba y publicaba reportajes sobre presuntos casos de corrupción, irregularidades y otros delitos. La semana de su asesinato, Alif había publicado varias investigaciones sobre el tráfico de drogas y redes locales de contrabando.

El periodista había sobrevivido a un anterior ataque en noviembre de 2025, cuando fue apuñalado cerca de Teribazar Ghat, en Durgapur. Los autores de aquel incidente aún no han sido identificados.

El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha lamentado que "el brutal asesinato del periodista constituye un ataque directo y espantoso a la libertad de prensa". "A pesar de su transición democrática, Bangladesh sigue siendo un lugar mortal para los trabajadores de los medios de comunicación, con una impunidad rampante frente a los delitos contra los periodistas", ha alertado.