Detenido el expresidente de Armenia Robert Kocharián, acusado de abuso de poder y blanqueo de capitales

Archivo - El expresidente de Armenia Robert Kocharián. - Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Armenia han detenido este martes al expresidente del país Robert Kocharián en el marco de una investigación por abuso de poder, blanqueo de capitales y el cobro de sobornos cuando se encontraba al frente del país entre los años 1998 y 2008.

Su arresto, que ha tenido lugar después de que la Fiscalía haya abierto un proceso penal en su contra, se produce junto al de uno de sus hijos --Sedrak Kocharián-- y otras cuatro personas presuntamente implicadas en el mismo entramado.

Además, los agentes han realizado una serie de registros en sus respectivas viviendas, además de en la de otro de sus hijos, el diputado Levón Kocharián, y en un local perteneciente a la mujer de este último, según informaciones recogidas por el diario 'Armenian Times'.

Por su parte, la Fiscalía ha indicado que se están investigando las acusaciones por abuso de poder --en al menos tres casos--, la obtención de sobornos a gran escala, en al menos dos ocasiones, y el blanqueo de grandes cantidades de dinero, tal y como ha detallado la entidad en un comunicado.

Los otros investigados son el expresidente Serzh Sargsián, el ex primer ministro Andranik Markarián --fallecido en 2007-- y el exalcalde de Ereván, Gaguik Beglarián, entre otros.

La causa se enmarca en una pesquisa del Comité Anticorrupción de Armenia, que también investiga transferencias realizadas a nombre de Sedrak Kocharián entre los años 2001 y 2019, así como la adquisición de más de una treintena de inmuebles en Armenia y en el extranjero vinculados a los investigados y algunos de sus familiares.