Detenido otro menor relacionado con el tiroteo el lunes en un instituto en el sur de Francia

Aubagne, Bouches-du-Rhône, Francia: El director del instituto Lakanal de Aubagne y una profesora resultaron heridos por un disparo de escopeta el 12 de octubre de 2026. - William Cannarella / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han detenido a última hora de este miércoles en el departamento de Nord a un adolescente de 13 años que habría estado en contacto con el menor de 14 años acusado del tiroteo que este lunes dejó a dos docentes heridos en un instituto en la localidad de Aubagne, en el sur del país.

Informes preliminares apuntan a que ambos jóvenes habrían mantenido contacto a través de TikTok y los investigadores del caso trabajan ahora determinar si el segundo detenido también está influenciado por el movimiento 'True Crime Community' (TCC, por sus siglas en inglés), según ha informado Franceinfo.

Este movimiento es una "amenaza de la que tenemos un número relativamente pequeño de casos", ha declarado el fiscal nacional antiterrorista Olivier Christen, argumentando que es "motivo de preocupación porque vemos que está creciendo".

Esta nueva detención llega después de que la Fiscalía antiterrorista de Francia anunciara este martes en un comunicado que se haría cargo del proceso contra el menor de 14 años acusado del tiroteo, investigación en un inicio asumida por la Fiscalía de Marsella, una decisión que se produce tras un primer análisis del contenido en plataformas y aparatos electrónicos del autor de los disparos.

El menor, que cursa 3º de educación secundaria en el instituto Joseph-Lakanal la localidad de Aubagne, está acusado de los cargos de "intento de asesinato en relación con una organización terrorista, asociación ilícita con fines terroristas para cometer delitos contra las personas e infracciones de la legislación sobre armas, en relación con una organización terrorista".

El acusado, armado con un fusil de caza oculto en una funda de guitarra, irrumpió en el instituto y disparó en varias ocasiones, hiriendo al director del centro y a una docente. Informaciones de la cadena francesa BFMTV apuntan que el chico expresó "arrepentimiento" y aludió a la "venganza" contra el personal del centro educativo durante su interrogatorio.