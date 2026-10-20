Detenidos 55 manifestantes en el desmantelamiento de la acampada por la vivienda en Lisboa

Protesta en Oporto por la falta de acceso a la vivienda. - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía portuguesa ha detenido este martes a 55 manifestantes que seguían acampados en la céntrica plaza del Rossio en la capital lusa, Lisboa, en el marco de las protestas juveniles por el derecho a la vivienda, mientras que otra operación similar en Oporto se ha saldado sin detenidos.

El Cuerpo de Intervención de la Policía de Seguridad Pública (PSP) ha intervenido a primera hora del día para retirar las tiendas de campaña de la vía pública en una operación que se ha saldado con la detención de 55 manifestantes, informa el diario portugués 'Expresso' según datos policiales, que añade que dos personas han resultado heridas leves.

El desalojo de la acampada en Lisboa se ha hecho en paralelo a otra operación simultánea en Oporto para desmantelar otra concentración similar.

"No se utilizaron porras policiales ni se realizó ninguna carga policial, ni hubo excesos individuales por parte de los agentes. Fue una actuación proporcionada en respuesta a la resistencia de algunos manifestantes", ha asegurado el portavoz de la PSP, Sérgio Soares, sobre la intervención en Lisboa.

Respecto a los heridos leves, el portavoz policial ha atribuido este incidente a "la desobediencia y a la resistencia a abandonar el lugar durante la operación policial" en la capital mientras que en la manifestación en Oporto no hubo detenciones. "Los manifestantes acataron nuestras indicaciones y abandonaron voluntariamente el lugar", ha detallado sobre la operación en la segunda ciudad del país.

Portugal ha vivido jornadas de movilizaciones por la falta de acceso a la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida, en unas protestas que siguieron el eco de las registradas en Francia, España o Italia.