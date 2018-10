Detenidos cerca de 600 manifestantes en una protesta contra la política migratoria de "tolerancia cero" de Trump

Actualizado 29/06/2018 11:56:52 CET

WASHINGTON, 29 Jun. (Reuters/EP) -

Alrededor de 600 manifestantes han sido detenidos este jueves durante la ocupación de un edificio de oficinas del Senado de Estados Unidos en Washington, donde condenaron la postura de "tolerancia cero" del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la inmigración ilegal.

Los manifestantes, en su mayoría mujeres vestidas de blanco, se sentaron en el suelo de mármol del edificio Hart del Senado y se envolvieron en mantas plateadas, similares a las que se entregan a los niños inmigrantes separados de sus padres por funcionarios estadounidenses.

Su canto "Dilo fuerte, dilo claro, los inmigrantes son bienvenidos aquí" se escuchaba en todo el edificio y atrajo la atención de decenas de empleados del Senado en los pisos superiores del recinto, desde donde observaron la manifestación.

La Policía del Capitolio había advertido a los manifestantes de que si no abandonaban el edificio serían detenidos. Poco después, los manifestantes fueron alineados contra una pared en pequeños grupos y la Policía ha confiscado sus mantas y carteles.

La Policía ha tardado alrededor de 90 minutos en detenerles y finalizar la manifestación. La congresista demócrata Pramila Jayapal se encontraba entre los manifestantes y también ha sido detenida.

La Policía del Capitolio ha asegurado en un comunicado que alrededor de 575 personas han sido acusadas de realizar una manifestación ilegal y que serían detenidas y posteriormente liberadas. También ha afirmado que las personas que fueron acusadas y multadas podrían pagar 24 horas después de su arresto, pero no han detallado a quién han impuesto una multa, ni por qué cantidad.

La Marcha de las Mujeres, un movimiento que empezó con la investidura de Trump el 21 de enero de 2017 y que luego se extendió a nivel internacional, había llamado a las mujeres a acudir a la protesta de este jueves aun con el riesgo de ser arrestadas.

La manifestación forma parte de una serie de acciones contra Trump, cuyo Gobierno comenzó en mayo a procesar judicialmente a todos los adultos que crucen ilegalmente la frontera de México con Estados Unidos.

Bajo la política de Trump de "tolerancia cero", más de 2.000 niños que llegaron de forma ilegal a Estados Unidos acompañados de familiares adultos han sido separados y ubicados en puestos de detención o con familias de acogida.

Marchers stop in front of Trump hotel to shout “No ban! No wall! America is home to all!” #WomensMarch @womensmarch pic.twitter.com/GGaCxVBbY7