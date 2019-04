Díaz-Canel asegura que las relaciones con EEUU se encuentran en su "peor nivel en décadas"

Publicado 14/04/2019 2:19:06 CET

LA HABANA, 14 Abr. (Reuters/EP) -

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel ha asegurado este sábado que las relaciones bilaterales con Estados Unidos se encuentran en "su peor nivel en décadas", por lo que ha instado a trabajar para fortalecer e impulsar la economía cubana que atraviesa, según ha explicado, "una compleja situación".

Tras clausurar un encuentro de la Asamblea Nacional que ha tenido una duración de cuatro días, Díaz-Canel ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "llevar los lazos bilaterales a su peor nivel en décadas". Este encuentro se ha centrado en analizar la "economía deteriorada por las asfixiantes persecuciones financieras de Washington", según ha reconocido el mandatario cubano.

Estas "persecuciones financieras" hacen que sea "particularmente difícil la importación de bienes y servicios de primera necesidad", ha añadido Díaz-Canel.

Las relaciones entre Washington y la Habana han sufrido un marcado deterioro desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la Casa Blanca y comenzó a revertir el histórico acercamiento iniciado por su predecesor, el demócrata Barack Obama, tras más de 50 años de hostilidad.

Además, el Gobierno estadounidense ha culpado a Cuba en reiteradas ocasiones de ser una de las responsables de la supervivencia del régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Ante esta situación, han aumentado la presión a la isla caribeña con nuevas sanciones.

Este mes de abril, Washington ha sancionado a varias embarcaciones y compañías que trasladaban petróleo venezolano a Cuba a cambio de servicios de salud y entrenadores deportivos cubanos; medida que está amenazando la red de energía y el transporte del país.

"La respuesta es: no, señores imperialistas, los cubanos no nos rendimos", ha dicho Díaz-Canel en su discurso. Asimismo, ha destacado que la actual situación significa que Cuba tiene actualmente "dos prioridades absolutas: la preparación para la defensa y la batalla económica al mismo tiempo".

La economía cubana se ha estancado en los últimos años provocando recortes en energía y combustible. Además este año ha comenzado a notarse la escasez de harina, pollo y huevos, entre otros artículos. El ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, ha instado al país en un informe a que "se ajusten el cinturón" y a que las empresas busquen alternativas a las importaciones, ya que los ingresos en divisas han continuado disminuyendo y el crédito para suministros e inversiones se ha hecho "más difícil".

Gil ha señalado ante unos 600 diputados que hay que "buscar soluciones nacionales para respaldar las ofertas a la población a nivel nacional. Estamos enfrentando un ineficiente cumplimiento del proceso inversionista".

"No crecen las exportaciones con la dinámica requerida (...) y estamos previendo que no se va a cumplir el plan de importaciones porque no se concretan los créditos debido a atrasos de pagos de deudas", ha concluido.