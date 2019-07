Los diputados 'tories' más moderados podrían cerrar el paso a Boris Johnson incluso si gana las primarias

Publicado 30/06/2019 12:45:09 CET

LONDRES, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño grupo de tres diputados del Partido Conservador podrían impedir que Boris Johnson sea nombrado primer ministro incluso aunque gane las primarias del partido que concluyen a finales de julio, ya que Johnson no cuenta con una mayoría clara para sacar adelante un Brexit sin acuerdo como el que plantea.

Dos expertos constitucionalistas, Robert Hazell y Meg Russell, han subrayado que son ya dos los diputados conservadores que se han manifestado en contra de un gobierno Johnson, Dominic Grieve y Ken Clarke. Si el número aumenta --y probablemente lo hará--, la reina Isabel y la primera ministra saliente, Theresa May, podrían tener un importante papel en la sucesión, ya que sería May quien tendría que recomendar a la reina a quién encargar la formación de gobierno.

"La prueba de fuego será si el nuevo líder de los conservadores tiene la confianza de la Cámara de los Comunes (...). El Gobierno tiene un margen de tres diputados para la mayoría, incluyendo al Partido Democrático Unionista (DUP), así con unos pocos rebeldes podría perder su mayoría", han explicado Hazell y Russell, según recoge 'The Guardian'.

"Una posibilidad es que un grupo de diputados conservadores declaren la retirada de su apoyo en cuanto se conozcan los resultados de las primarias y antes de que se nombre al nuevo primer ministro. Generarían así un serio dilema para la reina y sus asesores porque no tendría garantizado un voto de confianza", han añadido.

Fuentes de conservadoras esperan que se permita a Johnson formar gobierno en julio, pero que tras el receso de verano se votaría una moción de censura. "Es muy probable que podamos formar gobierno y que no se cuestione su legitimidad hasta septiembre", ha indicado en declaraciones a 'The Guardian'.

Otra posibilidad, por la que apuestan Hazell y Russell, es que la reina haga un "nombramiento provisional" condicionado a que el nuevo primer ministro demuestre que tiene la confianza de la Cámara de los Comunes.

También May podría seguir en el cargo para demostrar que el candidato vencedor de las primarias --u otro candidato-- tiene los votos necesarios y después presentarlo a la reina. Este candidato alternativo no podría ser laboristas, puesto que no tienen suficientes apoyos parlamentarios, pero sí algún tipo de fórmula de gobierno de unidad.