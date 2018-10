El director de la NRA asegura que no quiere restringir el uso de armas tras reunirse con Trump y Pence

Actualizado 02/03/2018 11:10:48 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), Chris Cox, ha asegurado este jueves que "no quiere incrementar el control de armas" tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence.

"He mantenido una gran reunión esta noche con Trump y Pence. Todos queremos escuelas seguras, una reforma de la salud mental y mantener las armas lejos de las manos de personas peligrosas. El presidente y el vicepresidente apoyan la Segunda Enmienda y no quieren el control de armas", ha aseverado Cox a través de su cuenta de Twitter.

I had a great meeting tonight with @realDonaldTrump & @VP. We all want safe schools, mental health reform and to keep guns away from dangerous people. POTUS & VPOTUS support the Second Amendment, support strong due process and don’t want gun control. #NRA #MAGA