Las disidencias de las FARC cuestionan al ministro de Defensa que quiera alcanzar la paz en Colombia

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC ha respondido al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, que la mesa de diálogo no se ha roto y le ha reprochado que esté creando "incertidumbre" y quitándole "la ilusión" a la sociedad colombiana de "construir un país en paz" con sus declaraciones.

"Ante las recientes declaraciones del tristemente célebre ministro de Defensa, nos permitimos informar de que sigue faltando cohesión entre él y el Alto Comisionado para la Paz. Señor ministro, una conversada con el presidente no le caería mal", le han transmitido a través de un vídeo en redes sociales Sebastián Martínez y Robinson Caicedo, integrantes de la comisión de paz del EMC.

"La negativa del ministro de Defensa de alinearse con la puesta de paz total ha sido tal que ha incumplido el decreto 1684 de 2023 que él mismo firmó, y se ha negado a la instalación del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Señor ministro, usted sabe que eso puede traer implicaciones judiciales", han apuntado.

"Señor ministro la mesa no se ha roto, nuestra voluntad de paz sigue en pie y pronto reanudaremos los diálogos. Infórmese más, y no le genere incertidumbre al pueblo colombiano, no le quite la ilusión de construir un país en paz", han dicho.

Estas declaraciones de la guerrilla responden a las palabras del martes del ministro Velásquez, quien reprochó al EMC que un mes después del anuncio de que se retomarían los diálogos todavía no se habían sentado a hablar, remarcando que ante esta situación mantener el alto el fuego no tiene sentido alguno.

En ese sentido, el EMC ha señalado que desde que se pactó el alto el fuego se ha reducido el número de muertes de agentes de las fuerzas de seguridad. Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), apuntan, en 2022, entre muertos y heridos, cien funcionarios murieron, mientras que en 2023, solo cinco.

"Dirigir la guerra desde los escritorios siempre es más cómodo y más, si no se tiene hijos en la guerra", han reprochado Martínez y Caicedo, quienes a su vez le han instado a trabajar contra la violencia machista, la corrupción y las alianzas entre los grupos paramilitares y las fuerzas militares que él dirige.

"Trabajo es lo que tiene. Si quiere tener incidencia en el proceso de diálogo con las FARC, lo invitamos a que deje su cargo como ministro, y pida que lo nombren como miembro de la comisión de diálogo del Gobierno. Señor ministro, sus declaraciones desafortunadas lo convierten en una mula muerta en el camino de la paz con justicia social y ambiental", han finalizado de esta manera el mensaje.