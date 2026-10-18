Dos muertos al estrellarse una avioneta en Grecia

Archivo - Ambulancia en Grecia (archivo) - Marios Lolos / Xinhua News / Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han muerto este domingo al estrellarse una avioneta monomotor en Kontariotissa, en la región griega de Pieria, según han informado las autoridades.

Los dos pilotos, de 41 y 59 años de edad, fueron hallados inconscientes y poco después se certificó su muerte. Ambos tenían una amplia experiencia como pilotos.

Los Bomberos han indicado que el aparato terminó en el lecho de un río seco cerca de la pista de aterrizaje del Aeroclub de Pieria. El primer aviso del accidente fue recibido a las 13.50 horas..

Los dos cuerpos fueron evacuados y trasladados en ambulancia al Hsopital Katerini. La Policía ha abierto una investigación para examinar las causas del siniestro.