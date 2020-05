Duque pide celebrar cuanto antes una conferencia de donantes ante el "riesgo latente" en Venezuela

Promete "sanciones ejemplarizantes" por el espionaje en el Ejército para acabar con estas prácticas "para siempre"

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha reclamado este miércoles que se celebre cuanto antes una conferencia de donantes internacionales sobre Venezuela, denunciando que los recursos que se han destinado a "la mayor crisis migratoria de la historia de América Latina" son "irrisorios" y advirtiendo de que, aunque ahora los flujos se han reducido por la pandemia de coronavirus, hay un "riesgo latente".

Duque ha contado, en un evento virtual organizado por Nueva Economía Forum (NEF), que tanto España como Estados Unidos están intentando impulsar una conferencia de donantes internacionales para la crisis venezolana. "La idea es hacerla virtualmente y rápido", ha dicho.

El inquilino de la Casa de Nariño ha reivindicado la necesidad de "pasar de la teoría a la práctica", esto es, "hablar de dinero". Duque ha lamentado que los recursos que se han destinado a la crisis venezolana son "irrisorios" si se comparan con otras crisis migratorias. Así, ha señalado que en Siria se ha hecho una inversión equivalente a 2.000 dólares por migrante, mientras que en el caso venezolano es de unos 150 dólares "a lo sumo".

Duque ha alertado de que, aunque "se podría decir que se han contenido ciertos flujos" durante la pandemia, dado que miles de migrantes venezolanos han empezado a regresar, "el riesgo está latente" porque "la crisis humanitaria está ahí y crece" en el contexto del coronavirus. A este respecto, ha avisado sobre las consecuencias de que la migración venezolana se reactive, puesto que el país carece de "controles epidemiológicos" y de "información veraz" sobre el impacto de la Covid-19.

Además, ha recordado que "todo esto lo agrava el hecho de tener una dictadura opresora", que ha hecho que la situación interna de Venezuela sea "famélica", y ha insistido en la 'hoja de ruta' trazada por el autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó: "cese de la usurpación, gobierno de transición y la celebración rápida de elecciones libres". Para ello, ha propuesto "unificar" la acción internacional, que ahora ve dividida entre el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos o la UE.

Con todo ello, ha fijado en tres los objetivos de la conferencia de donantes: movilizar recursos para los migrantes venezolanos, que ya superan los cinco millones en todo el mundo --1,8 millones en Colombia--; "fortalecer las capacidades en términos de controles de salud en puntos de frontera"; y "mandar un mensaje claro y contundente de que el proceso de reactivación de la democracia en Venezuela es inaplazable".

Duque se ha mostrado consciente de que "el reto es enorme", si bien ha recalcado que Colombia "ha hecho un esfuerzo monumental" para atender a los migrantes venezolanos, al igual que Ecuador, Chile y Perú, otros países receptores, que ahora requiere el respaldo de la comunidad internacional. "No puede recaer sobre nosotros toda la responsabilidad de un choque migratorio de esta naturaleza", ha defendido, enfatizando que la crisis en Venezuela "puede afectar cada vez más a la estabilidad de la región".

ESPIONAJE DEL EJÉRCITO

Por otro lado, se ha referido al último escándalo que ha sacudido al Ejército de Colombia por el supuesto espionaje a periodistas y políticos, incluidos algunos cercanos a la Presidencia de Colombia.

"Es inadmisible", ha afirmado. "Es inadmisible con periodistas y defensores de los Derechos Humanos pero también que hayan llegado hasta cerca del Palacio Presidencial", ha apostillado.

El mandatario colombiano ha querido hacer una mención especial al caso de los informadores, ratificando que cree "en una sociedad deliberante y dialogante donde el disenso nos ayude a formarnos". "Y, por tanto, rechazo cualquier perfilamiento, seguimiento o agresión que se ejerza contra quienes cumplen esa responsabilidad en una democracia", ha añadido.

Duque ha asegurado que a las investigaciones internas, que ya han propiciado el cese de algunos oficiales, seguirán "investigaciones penales". "Mi compromiso es que se llegue hasta el fondo y que haya sanciones ejemplarizantes para acabar con esas prácticas para siempre", ha declarado.

CORONAVIRUS

Asimismo, ha aludido a la pandemia de coronavirus para defender las "medidas drásticas" que ha adoptado su Gobierno, entre las que destaca una cuarentena nacional que se ha prorrogado hasta el 25 de mayo dando ya cabida a cierta actividad industrial y comercial.

La premisa de Colombia, ha explicado, es "recuperar la vida productiva con rigor y, en la medida de lo posible, seguir salvando vidas". Duque prevé que el país sufrirá "un golpe económico, como lo están teniendo Europa y el mundo", y por ello ya ha solicitado auxilio a entidades financieras como el FMI, que ha habilitado una línea de crédito de 12.000 millones de dólares, y el BID, con otros 2.000 millones de dólares. No obstante, confía en que la recuperación sea en "V" y hacia 2021 la nación crezca al 3 por ciento.

En su opinión, Colombia está en mejor situación que otros países del mundo y de América Latina en particular, aunque ha rehusado especificar cuáles, lo que le permite afrontar el futuro con "optimismo". "Me siento resiliente y me quiero mantener resiliente", ha ilustrado. "Debemos entender que después de esta pandemia no debemos esperar volver a lo que llamábamos normalidad, sino que tenemos que volver mejores en todos los sentidos", ha sostenido.

Duque ha considerado que la fase de la recuperación económica requerirá, en el caso de Colombia, "un ejercicio de construcción colectiva" que incluya a todos los niveles de gobierno y, en el caso del mundo, una "gran coordinación", algo que el dirigente latinoamericano ha echado en falta en la fase inicial de respuesta al virus, por lo que ha instado a la comunidad internacional a aprender esta "lecciones rápidas".

Interrogado sobre las relaciones con España, ha destacado los lazos "indisolubles" entre ambos países y ha contado que en estos días ha estado en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de la experiencia española en la gestión de la crisis del coronavirus. "He tenido siempre una muy buena comunicación, franca y amistosa", ha aseverado sobre sus contactos con el mandatario español.