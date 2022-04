EEUU acusa a los servicios de Inteligencia rusos de orquestar el ataque con pintura contra Muratov

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha acusado a los servicios de Inteligencia rusos de organizar el ataque con pintura de hace tres semanas contra el periodista y premio Nobel de la Paz Denis Muratov, según han asegurado fuentes oficiales bajo condición de anonimato a 'The New York Times' y 'The Washington Post'.

El editor de 'Novaya Gazeta' denunció haber sido objeto el jueves, 7 de abril, de de un ataque con pintura roja cuando viajaba en un tren que cubría el trayecto Rusia-Samara.

Muratov tuvo que ser hospitalizado por daños en sus ojos, agravados por el hecho de que la pintura estaba diluida en acetona.

Un individuo identificado como Nikolai Trifonov, de 41 años y próximo a círculos nacionalistas militares rusos, fue detenido como principal del ataque, presuntamente organizado por un grupo de antiguos soldados que la emprendieron contra Muratov --conocido opositor al presidente, Vladimir Putin-- por sus críticas a la invasión rusa de Ucrania.

Un grupo militar nacionalista publicó en un canal de Telegrama llamado 'Club de Paracaidistas' un vídeo del ataque, cuya autoría han reivindicaron bajo un escueto epígrafe en el que se describía la acción como una suerte de venganza por los soldados rusos caídos en Ucrania. La publicación fue más tarde borrada.

Muratov relató que en el momento del ataque uno de los asaltantes gritó "toma esto por nuestros muchachos", arrojando un bote de pintura que dejó un fuerte olor a químico en todo el vagón.