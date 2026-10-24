EEUU anuncia que todo el personal de la Embajada en Venezuela trabaja ya desde Caracas

Archivo - El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, reunido con la opositora venezolana Dinorah Figuera (archivo) - EMBAJADA DE EEUU EN CARACAS EN X - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha informado este sábado de que todo su personal está ya trabajando en Caracas y ha destacado que el objetivo final de la reconstrucción de relaciones con el Gobierno venezolano es la celebración de "elecciones libres y justas".

"Hoy me complace anunciar un gran paso. Todo nuestro personal ya está trabajando desde nuestra Embajada (...). Ya brindamos la gama completa de servicios a ciudadanos estadounidenses y seguiremos ampliando nuestros servicios consulares", ha explicado el encargado de negocios de la Embajada, John M. Barrett, máximo representante diplomático norteamericano en Caracas.

Barrett ha destacado que "el objetivo es claro: llegar a la tercera fase para avanzar hacia elecciones libres y justas para que el pueblo venezolano tenga una democracia duradera".

El diplomático se refiere así al plan de tres fases esbozado por la Administración de Donald Trump, que contempla la estabilización del país latinoamericano con vistas a la reconciliación nacional entre el chavismo y la oposición y a unas nuevas elecciones tras el arresto del presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado mes de enero en la capital venezolana que costó más de un centenar de vidas.

El mensaje de Barrett destaca que la presencia diplomática estadounidense ampliada en Caracas "expande nuestra capacidad para trabajar directamente con el pueblo venezolano". "Junto con nuestros socios y en el marco del Plan de Tres Fases buscamos promover la estabilidad y apoyar la recuperación de servicios esenciales. Esto incluye estabilizar la red eléctrica y fortalecer los servicios de salud", ha apuntado.

"La recuperación económica es una prioridad de la segunda fase. Ya hemos atraído a importantes empresas estadounidenses que están invirtiendo en la economía venezolana, generando empleos de calidad y impulsando la innovación. Apoyamos un proceso de reconciliación liderado por los propios venezolanos", ha explicado.