EEUU apunta que el secuestro de los misioneros en Haití responde a una "situación de seguridad insostenible"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha apuntado que el secuestro de 17 misioneros cristianos en Haití --16 de ellos estadounidenses-- responde a una "situación de seguridad que es simplemente insostenible".

"Las pandillas dominan muchas partes de Puerto Príncipe y otras partes de Haití. La Policía Nacional ni siquiera puede operar en muchas de estas áreas", ha señalado Blinken, quien ha reconocido que dichas pandillas están vinculadas a "grupos, individuos y partidos" que "de muchas maneras dominan el Estado".

Así, Estados Unidos considera que esta situación "no puede continuar" pues no genera un clima propicio teniendo en cuenta el trabajo que se debe hacer sobre el terreno y las inversiones que requiere el pueblo haitiano, tal y como ha expresado Blinken en una rueda de prensa en el marco de su visita a Ecuador.

Por esto, ha invitado a "una fusión" de los diferentes actos políticos y miembros de la sociedad civil para unirse "en torno a una visión política" para marcar "el camino a seguir" ante esta situación y también para "la otra crisis" que afronta Haití: "La que se produjo con el asesinato del presidente (Jovenel) Moise".

Por su parte, el ministro de Exteriores ecuatoriano, Mauricio Montalvo, ha expresado que su nación "manifestó en todo momento su solidaridad" con Haití cuando el país caribeño se enfrentó al terremoto y que en espacios como la Organización de Estados Americanos (OEA) "siempre está presente y es parte de un comité de apoyo a la situación de Haití".

SECUESTRO DE 17 MISIONEROS

Este sábado un grupo de 17 misioneros de la organización religiosa Christian Aid Ministries (CAM) --entre los que hay cinco menores, uno de ellos un bebé de ocho meses-- fue secuestrado por, según las autoridades estadounidenses, una de las pandillas más poderosas de la isla, la banda '400 Mawozo', especializada en los secuestros para pedir rescates.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha enviado al terreno a la Oficina Federal de Investigación (FBI) para colaborar con las autoridades locales en lo que la Casa Blanca ha definido como "parte de un esfuerzo coordinado" entre ambas naciones para que los ciudadanos involucrados esté pronto "a salvo".

De igual modo, desde el Departamento de Estado estadounidense han añadido este martes que la Embajada en Haití ha estado "en contacto constante" con la Policía Nacional y con la congregación religiosa, así como con los familiares de los secuestrados.

Además, las autoridades haitianas han apuntado que la banda ha pedido un millón de dólares --850.000 euros-- por el rescate de cada uno de los ciudadanos secuestrados, una suma total que asciende a los 17 millones de dólares --más de 14,5 millones de euros--.

El ministro de Justicia haitiano, Liszt Quitel, ha detallado la cifra del rescate a CNN, mientras que ha precisado que el grupo de misioneros están retenidos en un lugar fuera del suburbio Croix des Bouquets, en el noreste de Puerto Príncipe, donde fueron secuestrados.

Es probable que la pandilla sepa que las demandas no se cumplirán, por lo que podría considerar una contraoferta, aunque estas negociaciones podrían llevar días o semanas, recoge 'The New York Times' citando a Quitel.

"Muchas personas, entre ellas la dirección del CAM y las autoridades haitianas y estadounidenses, están trabajando con diligencia para traer a nuestros seres queridos a casa sanos y salvos", ha confirmado en un comunicado la organización cristiana estadounidense con sede en Ohio.

La organización se vio envuelta en un escándalo de pederastia en 2019 cuando uno de sus misioneros, Jeriah Mast, confesó haber abusado sexualmente de una treintena de niños mientras trabajaba en Haití, con el conocimiento de sus supervisores. Mast ahora cumple una condena de nueve años de prisión en una cárcel de Ohio, según informa el diario local 'The Daily Record'.