EEUU completa la evacuación de Afganistán poniendo fin a 20 años de presencia militar

Evacuación en Kabul - Jonathan Gifford/Mod via PA Medi / DPA

El embajador estadounidense abandona el país en el último vuelo y la aviación de EEUU anuncia que ya no controla el aeropuerto de Kabul

Los talibán salen a las calles de Kabul a celebrar la retirada estadounidense

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Pentágono ha anunciado este lunes que el último avión militar estadounidense ha despegado desde Kabul, poniendo fin a la evacuación de todos los civiles y todas las tropas que permanecían hasta el momento en Afganistán y a la presencia militar desde hace 20 años en el país centroasiático.

Así lo ha anunciado el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Frank McKenzie, desde el cuartel general en la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Florida, donde ha precisado que "la retirada de esta noche significa tanto el final del componente militar de la evacuación como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después del 11 de septiembre de 2001", informa ABC News.

Este último avión militar estadounidense ha despegado justo antes de que venciera el plazo establecido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para la retirada del país el 31 de agosto. El avión ha partido a las 11.59 horas (hora local).

Aunque la evacuación militar ha finalizado, McKenzie ha precisado que proseguirá "la misión diplomática para asegurar la salida de más ciudadanos estadounidenses y afganos elegibles que quieran irse". Precisamente en este último vuelo ha abandonado el país el embajador estadounidense, Ross Wilson.

Se trata de la "mayor evacuación de no combatientes" que ha llevado a cabo Estado Unidos, que en los últimos 19 días ha evacuado a 79.000 civiles, incluidos 6.000 estadounidenses y más de 73.000 afganos y de otras nacionalidades, según las cifras del Pentágono.

"En total, los aviones estadounidenses y de la coalición se combinaron para evacuar a más de 123.000 civiles, todos ellos habilitados por miembros del servicio militar estadounidense que estaban asegurando y operando el aeródromo", ha detallado McKenzie.

No obstante, el general ha lamentado que no han logrado sacar "a todos los que querían salir", aunque "si nos si nos hubiéramos quedado otros 10 días, no habríamos sacado a todos los que querían salir y todavía habría gente que se hubiera sentido decepcionada con eso. Es una situación difícil", ha concluido.

Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), ha anunciado que "con efecto inmediato", el aeropuerto de Kabul ya no está bajo su control y que "no hay control de tráfico aéreo ni servicios aeroportuarios disponibles".

"Las aeronaves que operen hacia, desde o a través de Kabul para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai deben extremar las precauciones", ha agregado.

Tras la salida del último avión militar estadounidense, se han escuchado disparos de celebración en Kabul, según informa CNN, mientras que vídeos que circulan por las redes sociales muestran a miembros de los talibán disparando y celebrando en una de las calles de la capital.