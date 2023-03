EEUU confirma que no está enviando munición de uranio empobrecido a Ucrania

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha anunciado este miércoles que su país no ha enviado munición de uranio empobrecido a Ucrania, como sí está haciendo Reino Unido, pero ha recordado a Rusia que "esta munición es bastante común, se ha usado durante décadas".

"No solemos hablar de datos específicos sobre la munición que enviamos, pero no estamos mandando uranio empobrecido", ha confirmado durante una rueda de prensa. "Pero creo que es importante recordar que se han hecho estudios sobre el daño a la salud de la munición de uranio empobrecido y no es una amenaza radioactiva, no está ni cerca del campo nuclear".

Kirby ha explicado que es un tipo de munición muy común, utilizada principalmente por su capacidad de penetrar en el blindaje, y opina que ese es el detalle que preocupa a Rusia, que el Ejército ucraniano continúe dañando sus tanques.

"Y si de verdad es eso lo que preocupa a los rusos, si les preocupa que sus tanques dejen de estar operativos, pueden llevarlos de vuelta a Rusia cruzando la frontera y sacarlos de Ucrania", ha concluido.

Las autoridades británicas informaron el martes de que harán entrega a Ucrania de munición fabricada con uranio empobrecido, una decisión que persigue aumentar el apoyo a Kiev a medida que la lucha contra las fuerzas rusas se recrudece. Moscú, por su parte, denunció entonces el suministro de lo que consideran armamento nuclear.

La reacción de Rusia no quedó tampoco sin respuesta de Londres, y el Ministerio de Defensa británico emitió un comunicado en el que acusaban a Moscú de "desinformar deliberadamente" sobre el asunto, pues el uranio empobrecido "no tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares" y su impacto en la salud de las personas o el medio ambiente es "probablemente bajo".