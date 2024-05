El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin - Tsgt. Jack Sanders/Planet Pix vi / DPA

El Departamento de Estado asegura que Washington está "revisando" otros envíos de ayuda militar a Israel

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha confirmado este miércoles que Washington ha paralizado el envío de un paquete de municiones a Israel debido a la toma del lado palestino del cruce fronterizo de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza.

"Seguiremos haciendo lo necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse, pero actualmente estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafá", ha dicho durante una audiencia de la subcomisión de Defensa en el Senado.

Austin ha señalado que este envío no forma parte del paquete de gasto adicional aprobado recientemente por el Congreso estadounidense que incluía no solo ayuda militar para Israel, sino también para Ucrania, y ha resaltado que Washington todavía no ha tomado una decisión final sobre el paquete, que de momento permanecerá paralizado debido a la situación en Rafá.

Asimismo, ha indicado que su compromiso con la seguridad de Israel es "férreo", si bien ha recordado que Estados Unidos ha sido claro en que el Ejército israelí no debería lanzar una ofensiva mayor contra Rafá "sin tener en cuenta o proteger a los civiles".

Durante su turno de palabra, Austin ha sido interrumpido por varios manifestantes propalestinos que han gritado "Palestina libre" y han levantado las manos, llenas de pintura roja. Poco después, las fuerzas de seguridad de la sala han desalojado a estas personas.

Horas más tarde, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha confirmado que Washington ha paralizado el envío de un paquete de asistencia militar, y ha confirmado que se están "revisando" otros. Pese a todo, Miller ha recalcado que Estados Unidos está "comprometido" con la seguridad de Israel.

"Hemos paralizado un envío de asistencia a largo plazo y estamos revisando otros. Pero, dicho esto, nuestro compromiso a largo plazo con la seguridad de Israel no ha cambiado", ha manifestado el portavoz de la diplomacia estadounidense durante su habitual rueda de prensa.

Así las cosas, Miller ha evitado detallar qué tipo de asistencia militar iba a brindar Washington, ni tampoco el tiempo que durará esta suspensión. "Nuestras determinaciones políticas dependen de las determinaciones políticas de Israel", ha señalado al respecto.

La información de la paralización de este envío ya fue adelantada por varios medios estadounidenses el domingo en la que se supone la primera medida de este tipo tomada por Washington desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre el enclave palestino.

Estados Unidos ha pedido a Israel garantías de que las armas que le proporciona se utilizan conforme a la legislación internacional y ha advertido de que no apoyará una ofensiva sobre Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, sin un plan creíble para proteger a los más de 1,2 millones de desplazados que se refugian allí.