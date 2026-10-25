EEUU destaca que el regreso de Machado a Venezuela es el resultado del diálogo impulsado por Washington

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (archivo) - Ricardo Rocha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado que el regreso este domingo de la líder opositora venezolana María Corina Machado al país es el resultado del diálogo abierto entre el Gobierno y la oposición con la mediación de Washington.

"Las condiciones que han permitido el regreso seguro de la señora Machado a Venezuela son consecuencia directa de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos", ha afirmado Rubio en un comunicado difundido en redes sociales.

Rubio ha destacado que el diálogo abierto ha permitido además la "liberación de cientos de presos políticos" y el regreso del "exilio" de "cientos de figuras de la oposición política".

"Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores políticos venezolanos", ha apuntado Rubio, que pide además "apoyo" de "todos los actores políticos" para las conversaciones en marcha.

"Son la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr pacíficamente no solo unas elecciones libres y justas, sino una democracia duradera", ha remachado.

También el presidente estadounidense, Donald Trump, ha opinado sobre el retorno de Machado a Venezuela tras sido interrogado por la prensa. "No sé nada sobre ello", ha reconocido, aunque ha manifestado que espera que MAchado "esté a salvo".

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", ha planteado ante la prensa.