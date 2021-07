EEUU dice que ha mostrado claramente su "deseo" de volver al "cumplimiento muto" del acuerdo nuclear con Irán

Resalta que "la pelota sigue en el tejado de Irán" y agrega que las conversaciones no pueden ser "indefinidas"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado que ha demostrado "claramente" su "buena fe" y su "deseo" de volver a la aplicación total del acuerdo nuclear firmado en 2015, que Washington abandonó de forma unilateral en 2018, en caso de que Irán se ciña igualmente a sus compromisos.

"Creo que hemos demostrado claramente nuestra buena fe y deseo de volver al cumplimiento mutuo del acuerdo nuclear", ha dicho el secretario de Estado, Antony Blinken, quien ha incidido en que Irán tiene que adoptar "medidas fundamentales sobre si quiere también volver al cumplimiento".

"No hay ninguna cantidad de esfuerzos para desviarse que puedan cambiar ese hecho básico. La pelota sigue en el tejado de Teherán y veremos si están preparados para adoptar las decisiones necesarias para volver al cumplimiento (del acuerdo)", ha agregado, en el marco de una visita oficial a Kuwait.

Así, ha recordado que el Gobierno estadounidense "ha participado en múltiples rondas de negociaciones en Viena", si bien no en contactos directos con Irán, y ha hecho hincapié en que Washington "está comprometido con la diplomacia", si bien ha advertido de que "este proceso no puede alargarse indefinidamente".

"En algún momento, los logros obtenidos por el acuerdo nuclear no podrán ser totalmente recuperados por una vuelta al acuerdo si Irán sigue con las actividades que está llevando a cabo sobre su programa nuclear, que, por supuesto, han roto las limitaciones impuestas por el pacto", ha explicado.

"Esperaremos para ver qué es lo que Irán está preparado para hacer o no hacer. Estamos totalmente preparados para volver a Viena a continuar las negociaciones, pero, como dije, este proceso no puede continuar y no continuará de forma indefinida", ha zanjado Blinken.

El Gobierno de Irán afirmó el 19 de julio que la próxima ronda de conversaciones en Viena tendrá lugar una vez que el presidente electo, el ultraconservador Ebrahim Raisi, haya jurado el cargo, lo que sucederá a principios de agosto, tras el estancamiento de los contactos, si bien afirmó previamente que su postura no sufrirá modificaciones tras la salida del cargo de Hasán Rohani.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, las autoridades iraníes han defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.