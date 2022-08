EEUU impone sanciones a empresas por negocios con Irán y cree que las negociaciones nucleares están "estancadas"

En los últimos días han circulado borradores para un eventual nuevo acuerdo nuclear

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado este lunes nuevas sanciones contra empresas y buques por incumplir las sanciones impuestas a Irán pese a los últimos signos positivos sobre el avance de las negociaciones para recuperar el acuerdo nuclear de 2015.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, ha explicado que se han impuesto sanciones a cuatro empresas vinculadas con el envío de petróleo iraní desde Irán al este de Asia por decenas de millones de dólares.

"Estados Unidos sigue en el camino de la diplomacia para lograr la vuelta mutua a la plena aplicación" del acuerdo de 2015, ha apuntado Nelson. "Hasta entonces (...) seguiremos aplicando las sanciones sobre la venta ilícita de petróleo y los petroquímicos iraníes", ha añadido.

Entre las empresas sancionadas están Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading LLC, una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos. También han sido sancionadas Farwell Canyon HK Ltd., Shekufei International Trading Co. Ltd., y PZNFR Trading Limited.

Más tarde, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha explicado que se trata de sanciones "a entidades que comerciaban con petróleo y petroquímicos iraníes". "Seguiremos utilizando nuestra autoridad contra las exportaciones de estos productos hasta que Irán esté listo para volver a la plena aplicación de sus compromisos bajo una vuelta mutua al Plan Integral de Acción Conjunta", el acuerdo nuclear de 2015, ha añadido.

Este mismo lunes Irán ha apostado por un acuerdo para reinstaurar el acuerdo nuclear de 2015, del que Teherán ha ido retirándose progresivamente desde que en 2018 Estados Unidos lo abandonara unilateralmente.

En las últimas horas, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, mediador en las negociaciones, ha intercambiado con Estados Unidos e Irán varios borradores de acuerdo para su estudio.