EEUU justifica su veto a la resolución del Consejo de Seguridad sobre Gaza por no contribuir a la paz

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El representante adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, ha justificado este lunes el bloqueo de las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad respecto a Gaza debido a que no considera que contribuyan a la paz, en el marco de una reunión celebrada en la Asamblea General por el veto de Washington a finales de febrero contra una resolución para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Durante el último mes, Estados Unidos ha dicho clara y repetidamente que la resolución que se presentó al Consejo no lograría el objetivo de una paz sostenible y que, de hecho, podría ir en contra de él. No creíamos que esa resolución, por sí misma, hubiera dado lugar a un alto el fuego", ha declarado Wood durante su intervención.

Además, ha explicado que la votación podría "interrumpir los intensos esfuerzos" de negociaciones entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que cuentan con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto.

"Para apoyar estas delicadas negociaciones, hemos distribuido un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que pide un alto el fuego temporal junto con la liberación de todos los rehenes lo antes posible (...) Este alto el fuego temporal permitiría a los rehenes regresar a casa con sus familias. Pondría fin al sufrimiento generalizado de tantos niños, mujeres y hombres palestinos atrapados en este fuego cruzado de Hamás. Y ayudaría a hacer llegar la ayuda a los civiles palestinos que la necesitan desesperadamente", ha añadido.

Asimismo, Wood ha expresado que seguirán trabajando en el texto para que los miembros del Consejo "finalmente condenen a Hamás por sus horribles ataques del 7 de octubre".

"Seguimos comprometidos a participar constructivamente en nuestra resolución en los próximos días. Seguiremos trabajando a través de todos los canales para agilizar el apoyo humanitario al pueblo palestino, de modo que llegue más ayuda, a través de más lugares, para llegar a más personas. Y seguiremos participando incansablemente en la diplomacia directa y en las negociaciones sobre el terreno", ha concluido.

ISRAEL PIDE CONDENAR A HAMÁS

En concordancia con Wood, el representante permanente de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha criticado tanto a la Asamblea General como al Consejo de Seguridad por no condenar "la más brutal y bárbara masacre desde el Holocausto" a pesar de que ya han pasado 150 días.

Asimismo, ha expresado su decepción por la falta de reuniones respecto a la violencia sexual perpetrada por Hamás, que ahora la representante especial de la ONU sobre la Violencia Sexual en Conflictos, Pramila Patten, ha asegurado que hay "razones para creer" que durante el ataque del 7 de octubre hubo violaciones y otros maltratos crueles e inhumanos contra las mujeres.

"Una vez más, este órgano se ha reunido no para condenar a Hamás. No para condenar sus atrocidades, sino para centrarse de nuevo solo en la situación de Gaza, como si el 7 de octubre nunca hubiera ocurrido, como si no hubiera 134 rehenes inocentes retenidos y torturados en Gaza en estos momentos", ha declarado.

PALESTINA INSTA A ACABAR CON LA IMPUNIDAD ISRAELÍ

Por su parte, el representante palestino ante la ONU, Riad Mansur, ha instado a acabar con la impunidad de Israel y sus "atrocidades contra los palestinos", criticando que el Consejo de Seguridad no haya logrado pedir un alto el fuego inmediato.

"La era de la impunidad israelí debe llegar a su fin, y debemos entrar en una nueva era de rendición de cuentas y sanciones (...) El Consejo de Seguridad se ha visto impedido en repetidas ocasiones de pedir un alto el fuego inmediato para poner fin a estas atrocidades", ha manifestado.

LA UNRWA SE ENCUENTRA AL BORDE DE LA QUIEBRA

Por su parte, el comisionado de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNWRA), Philippe Lazzarini, ha advertido de que la organización se encuentra al borde de la quiebra, especialmente después de que numerosos países retirasen la financiación tras las denuncias de que algunos de sus trabajadores habrían colaborado con Hamás en los ataques del 7 de octubre.

"Estoy aquí hoy porque la UNRWA está en un punto de ruptura. El 18 de enero, (...) las autoridades israelíes me informaron de que doce de los 30.000 empleados de la UNRWA estaban presuntamente implicados en los horribles ataques del 7 de octubre. No se me ha proporcionado más información desde ese día, pero la gravedad de las acusaciones requería una acción rápida. Rescindí los contratos del personal afectado en interés de la agencia", ha asegurado Lazzarini.

"A pesar de estas acciones rápidas y decisivas, y la naturaleza infundada de las acusaciones, 16 países han pausado su financiación, por un total de 450 millones de dólares. La UNRWA no tiene capacidad para absorber los golpes financieros, especialmente mientras una guerra hace estragos en Gaza", ha agregado, al mismo tiempo que ha mostrado su agradecimiento a los países que han mantenido o aumentado la financiación de la agencia.

Por último, ha pedido a los Estados miembros de la Asamblea que se comprometan a "facilitar un proceso político" que lleve una paz duradera a los palestinos e israelíes y a garantizar el correcto funcionamiento de la UNRWA.