EEUU reabrirá su consulado en Groenlandia tras las tensiones con Dinamarca por el interés de Trump en comprar la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha anunciado este viernes la reapertura del consulado estadounidense en Groenlandia, cerca de un año después de las tensiones con Dinamarca después de que Donald Trump afirmara que quería comprar la isla.

"Me satisface anunciar que reabriremos este verano nuestro consulado en Nuuk, Groenlandia, por primera vez desde 1953", ha señalado, antes de agregar que esto "incrementará la prosperidad compartida y la seguridad de los amigos en Groenlandia y Dinamarca".

Pompeo ha sostenido que, asimismo, "fortalecerá la colaboración con los aliados árticos". "Es una muestra del compromiso de Estados Unidos con el Ártico, mientras estados no Árticos buscan explotar la región para sus propios intereses", ha zanjado.

Trump canceló su visita oficial a Dinamarca en agosto de 2019 y afirmó que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue "desagradable" al tachar de "absurdo" el interés de la Casa Blanca por comprar Groenlandia.

"No fue la forma más amable" de responder, dijo el mandatario, quien apuntó que "habría bastado con que dijese no" a la posibilidad de una cesión de la soberanía de Groenlandia. "No habla conmigo, le habla a Estados Unidos", zanjó.

Por su parte, la Casa Real danesa también se mostró sorprendida por el anuncio del presidente estadounidense. "Ha sido una sorpresa pero no tenemos nada más que añadir al respecto", declaró la directora de comunicación de la Casa Real, Lene Balleby.

Con una población aproximadamente de 56.000 personas, Groenlandia es una parte autónoma del Reino de Dinamarca, y aunque su gobierno decide sobre la mayoría de los asuntos internos, Copenhague se encarga de la política exterior y de seguridad.

Estados Unidos lleva años intentando contener los esfuerzos chinos para invertir en la isla. De hecho, el Pentágono consiguió impedir con éxito en 2018 que Pekín financiara la construcción de tres aeropuertos allí.

En ella se encuentra la base militar norteamericana de Thule, el destacamento más septentrional del Ejército norteamericano y parte absolutamente imprescindible de su sistema global de radar.