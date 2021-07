EEUU reitera su compromiso de revisar las sanciones contra Venezuela si avanza hacia la "democracia"

Dice que la situación con la oposición "dificulta" que Maduro organice las elecciones de noviembre "en pie de igualdad"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin O'Reilly, ha mostrado este martes el "compromiso" del Gobierno de "revisar" las sanciones que pesan sobre Venezuela si el Ejecutivo del país caribeño avanza hacia "la seguridad, la democracia y el Estado de Derecho".

"Si vemos medidas sinceras e integrales que avancen a Venezuela hacia la seguridad, la democracia y el Estado de Derecho (...) para que el pueblo venezolano se exprese en el marco de un sistema justo y equitativo revisaremos posiblemente nuestras sanciones", ha asegurado O'Reilly en una intervención en un evento organizado por Atlantic Council.

O'Reilly ha defendido que, para Estados Unidos, la "prioridad humanitaria" pesa y ha recordado que el Departamento del Tesoro levantó el lunes algunas sanciones relacionadas con el gas de cocina en Venezuela. Según ha sostenido, el paso se dio para "ayudar" al pueblo y ha garantizado moverse en esta dirección "en las cuestiones de salud y otras". "Esperamos que pueda ayudar en las cuestiones políticas a largo plazo y ayudarles a vivir un poco mejor", ha incidido.

De forma paralela, ha asegurado que entre los principios fundamentales de los programas de sanciones de Estados Unidos se encuentra la inquietud de "incentivar acciones" y "no castigar".

Durante el evento, O'Reilly se ha referido a la celebración de las elecciones regionales en Venezuela de noviembre. Tendrán lugar el 21 de noviembre y con ellas se renovarán todos los cargos ejecutivos y legislativos de los 23 estados y de los 335 municipios del país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha comprometido a respetar los comicios.

O'Reilly, en cambio, ha mostrado su "escepticismo" por que Maduro tenga intención de organizarlas "en pie de igualdad", habida cuenta del intento de arresto del líder opositor Juan Guaidó y la detención de Freddy Guevara durante la jornada de este lunes.

"Este tipo de acción en contra de estos líderes políticos es inaceptable", ha incidido, subrayando el apoyo estadounidense a un gobierno "pacífico, estable y democrático" en Venezuela. Así, ha rechazado que "Maduro y sus partidarios dicen de manera pública que tienen interés en realizar elecciones y, sin embargo, este tipo de situación se sigue dando" y ha pedido que estas acciones acaben.

Sin embargo, a su juicio, la situación con la oposición "dificulta la posibilidad de demostrar que Maduro y sus seguidores van a permitir unas condiciones en pie de igualdad". "Necesitamos elecciones creíbles, transparantes, también a nivel local", ha señalado, recalcando que se debe "permitir" a los venezolanos "escoger su trayectoria, la que sea".

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón ha aludido a la importancia de las elecciones de noviembre porque "las condiciones electorales se han venido deteriorando desde 2016". Así, ha aludido a ciertas medidas que podrían tomarse de cara a los comicios, como la habilitación de funcionarios actualmente inhabilitados por la Contraloría o la aprobación de un reglamento de campaña que "limite el ventajismo institucional" que "tradicionalmente" se da en el país caribeño.

"Si se logra la participación de partidos políticos que se han abstenido desde 2017 sería posible construir un escenario que permitiera comenzar a construir la confianza", ha detallado Picón.

El rector del CNE también ha valorado la detención de Guevara y ha hecho hincapié en que estos sucesos, "en lugar de contribuir al proceso de distensión, alimentan la antinegociación". "No contribuyen a la recuperación de la institucionalidad, agudizan el clima de temor, violencia y descomposición social que vivimos", ha añadido.

LAS NEGOCIACIONES CON LA OPOSICIÓN

Durante el evento también se han abordado las negociaciones que el Gobierno venezolano mantendrá con la oposición en México, mediadas por Noruega. Maduro ya ha condicionado su participación en la mesa al levantamiento de las medidas coercitivas de Estados Unidos y la Unión Europea.

En este sentido, la directora de América del Sur y Asuntos Interamericanos de la agencia gubernamental de Canadá para asuntos globales, Sara Cohen, ha considerado que estas negociaciones "son lo que se necesita para una solución política para salir de la crisis". Cohen también ha condenado la detención de Guevara, que ha tildado de "asombrosa" y de "agresión contra sus derechos constitucionales y contra el pueblo en general".

Por su parte, David Smolansky, comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, ha lamentado que en las negociaciones "no se están planeando temas de Estado" y, entre ellos, ha enumerado la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de los colectivos armados o el freno a la deforestación del Amazonas. "Cuando no están los problemas de fondo no se están resolviendo", ha insistido.

Smolansky también ha hablado de las elecciones y ha indicado que "no se puede tener una elección por tenerla, no se puede pedir a la gente que vaya a votar porque vaya a votar". "Pedir (a los ciudadanos) cuando no hay condiciones es ser deshonesto", ha remachado.