EEUU sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba al que acusa de operar con una entidad bancaria iraní

Archivo - Personas hacen cola frente a un banco en La Havana, Cuba - Magdalena Chodownik / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra el Banco Internacional de Comercio (BICSA), de Cuba, que ve en esta medida una muestra del "empeño criminal" de Washington en "castigar" a la isla.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incluido en su 'lista negra' a esta entidad bancaria con sede en La Habana a la que acusa de haber "prestado servicios" al Banco Karafin --iraní y sancionado por Washington en 2020-- al menos desde 2022.

Así lo ha dicho el Departamento de Estado al hacerse eco de las sanciones, que también han sido adoptadas contra BICSA "por operar o haber operado en el sector de los servicios financieros de la economía cubana".

"Permítanme ser claro: la Administración Trump no tolerará que un Estado delincuente acoja operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a menos de cien millas del territorio estadounidense. Seguiremos identificando y eliminando de forma enérgica las interconexiones financieras y de seguridad del régimen cubano con Irán y otros Estados y actores peligrosos y hostiles", ha asegurado la cartera de Marco Rubio.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha respondido en redes sociales ante esta "nueva medida agresiva", defendiendo que BICSA es "un banco absolutamente legítimo y cuyas transacciones en Cuba y en el mundo son también absolutamente legítimas".

Para el jefe de la diplomacia cubana, estas sanciones son "una demostración del empeño criminal de aplicar al máximo el castigo colectivo contra el pueblo de Cuba y 'cerrar toda válvula' a la economía cubana".