EEUU sanciona a cinco personas, cuatro empresas y nueve buques por comerciar con petróleo iraní

El secretario del Tesoro, Scott Bessent - Annabelle Gordon-Pool via CNP / Zuma Press / Europ
MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de nuevas sanciones contra cinco personas, cuatro empresas, nueve buques, en el marco de su campaña para cortar la financiación de las autoridades de Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha impuesto esta medida contra cinco hombres, dos de ellos de nacionalidad panameña --identificados como Pedro y Roberto Ortega Jones-- y los tres restantes de nacionalidad griega -- Ioanis, Konstantinos y Sofianos Karnakis Kosmas.
Todos ellos están relacionados con las compañías sancionadas en este paquete de la OFAC: Amigoz Singapur, con sede en esta ciudad-Estado; Whales Shipping Line, con sede en Dubái (Emiratos Árabes Unidos); la naviera Roxette Maritime Shipping and Trading y el bufete de abogados Karnakis and Karnakis, ambas con sedes en Panamá y Grecia.
El Departamento de Estado ha asegurado que Karnakis and Karnakis "durante años ha creado sociedades ficticias para ocultar a los verdaderos propietarios de buques que transportaban petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes".
En particular, estas empresas "servían de tapadera para redes que vendían millones de barriles de petróleo iraní en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica -Fuerza Quds- y de los hutíes" de Yemen.
También han sido sancionadas nueve embarcaciones, siete de ellas con bandera de Panamá y las otras dos restantes de Emiratos Árabes Unidos.
Las autoridades estadounidenses han asegurado que este tipo de medidas "privarán al régimen iraní de los fondos necesarios para atacar a los estadounidenses y a nuestros aliados, al impedirle utilizar la flota fantasma para transportar petróleo y productos petroquímicos iraníes y eludir las sanciones de Estados Unidos".