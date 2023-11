Egipto cree que hay "señales positivas" para una ampliación de la tregua en Gaza

Liberación de rehenes de Hamás - Europa Press/Contacto/JINI

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las autoridades egipcias están recibiendo "señales positivas" de todas las partes sobre una posible ampliación de la tregua de cuatro días acordada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha destacado el director del Servicio de Información Estatal egipcio, Diaa Rashwan.

Rashwan ha destacado que Egipto está manteniendo amplios contactos con tras las partes para lograr una extensión de la tregua que "implicaría la liberación de más rehenes en Gaza y de más presos palestinos de las cárceles israelíes", informa la televisión Al Yazira.

Previamente fuentes egipcias citadas por la televisión israelí Canal 12 habían informado bajo condición de anonimato de la posibilidad de una ampliación de uno o dos días de la tregua para liberar a más rehenes. También la televisión pública israelí, Kan, ha apuntado a "señales positivas" para una posible ampliación.

El acuerdo de la actual tregua incluye la liberación de 509 rehenes israelíes --mujeres y niños-- y la paralización de la ofensiva militar israelí. Israel se compromete por su parte a liberar a tres presos palestinos por cada rehén. El propio acuerdo prevé ampliar un día más la tregua a cambio de diez rehenes más de Hamás.

Sin embargo, un alto cargo israelí citado por 'The Times of Israel' ha calificado de "ridículas" y "falsas" las informaciones de una ampliación ya acordada entre las partes. La fuente considera "altamente improbable" que se pacte una ampliación de la tregua un día o incluso hroas antes del fin de la misma.

A más largo plazo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el teniente general Herzi Halevi, ha subrayado que la ofensiva militar contra la Franja de Gaza no cesará hasta que sean liberados todos los rehenes.

"No tenemos intención, no queremos y no estamos dispuestos a parar esto hasta que consigamos la vuelta de todos los rehenes (...). Es nuestro deber moral traerlos de vuelta", ha subrayado, según recoge 'The Times of Israel'. Halevi ha resaltado que las liberaciones son el resultado de la presión militar.

La tregua será aprovechada para "estudiar, para preparar mejor nuestras capacidades y también para descansar un poco", ha explicado. "Y vamos a regresar de inmediato a los ataques sobre Gaza, a maniobrar sobre Gaza, al final del alto el fuego. Vamos ha desmantelar a Hamás y a presionar para devolver lo antes posible a los rehenes, hasta el último de ellos", ha resaltado.

"Tenemos la obligación de luchar y también de arriesgar nuestras vidas para que (los israelíes) puedan volver a vivir seguros. Hay rehenes y vamos ha hacer todo lo posible para que vuelvan a casa", ha remachado.