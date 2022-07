El Ejército británico estima que Rusia ya ha perdido el 30% de su eficacia terrestre de combate en la guerra de Ucrania

Imagen de archivo de un combatiente ucraniano en Mikolaiv - Hector Adolfo Quintanar Perez/ZU / DPA

Al menos 50.000 militares rusos habrían quedado fuera de combate desde el comienzo de la invasión, según el Estado Mayor británico

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Reino Unido, almirante Tony Radakin, ha estimado este domingo que Rusia ha perdido aproximadamente el 30 por ciento de su "eficacia terrestre de combate" desde el comienzo a finales de febrero de la guerra de Ucrania, lo que supone al menos 50.000 militares heridos o muertos y unos 1.700 tanques destruidos.

Como ya hiciera el mes pasado, cuando aseguró que Rusia había perdido "estratégicamente" la guerra de Ucrania, el almirante Radakin ha declarado este domingo a la BBC que Moscú ha fracasado en "todas sus ambiciones" marcadas cuando comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero.

"Rusia comenzó esta invasión con las ambiciones de tomar toda Ucrania, de tomar las ciudades en los primeros 30 días, de crear fracturas y presionar a la OTAN. Pero ha fracasado en todas ellas, y ahora es una nación más disminuida de lo que era a principios de febrero", ha manifestado en una entrevista a la cadena BBC.

A la hora de precisar la reducción estimada de la eficacia rusa, "significa que 50.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos en este conflicto, casi 1.700 tanques rusos han sido destruidos, y casi 4.000 vehículos de combate blindados que pertenecen a Rusia destruidos".

No obstante, el almirante Radakin ha dado por sentado que, ocurra lo que ocurra en Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, permanecerá en el poder. "Creo que los rumores de que Putin no se encuentra bien o que alguien acabará con él no son más que ilusiones", ha declarado.

"Como militares profesionales, vemos un régimen relativamente estable en Rusia. El presidente Putin ha sido capaz de aplastar cualquier oposición, observamos que está al mando de la jerarquía y nadie que está con él en la cima tiene la motivación suficiente para desafiarlo", ha agregado Radakin.