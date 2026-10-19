El Ejército de Israel eleva el nivel de alerta de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre

Archivo - El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, durante una reunión en agosto de 2025 (archivo) - IDF / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado este lunes incrementar el nivel de alerta de cara a las legislativas que se celebrarán en el país el 27 de octubre con el objetivo declarado de "permitir que las elecciones democráticas tengan lugar cuando está previsto y de forma segura".

Zamir, que ha encabezado a primera hora del día una reunión para abordar la situación de seguridad, ha hecho hincapié en que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están en su máximo nivel de alerta" y que "mantendrán un elevado nivel de vigilancia y preparación en todos los frentes".

Así, ha especificado que la orden implica la cancelación de los permisos a los militares y el incremento de "la presencia de comandantes en los centros de mando, sedes y unidades" para "garantizar la preparación operativa y de combate", según un comunicado publicado por el Ejército israelí a través de redes sociales.

Zamir ha ordenado además un refuerzo del Mando Central con "fuerzas adicionales" para "fortalecer el despliegue" y "aumentar la presencia de soldados sobre el terreno", así como el envío de militares "a otros frentes" en línea con los "requisitos operativos", sin más detalles.

El anuncio llega días después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmara que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) podría intentar lanzar un ataque antes de las elecciones con el objetivo de "influenciar" en las legislativas, en las que el jefe del Gobierno israelí aspira a obtener un nuevo mandato.

Netanyahu ha recalcado este mismo lunes que el Ejército israelí "puede golpear a sus enemigos cuando sea necesario" y ha advertido de que "sufrirán golpes más duros de los recibidos hasta ahora". "No nos pongan a prueba", ha alertado, en medio del reciente cruce de amenazas entre Estados Unidos e Irán y el riesgo de reactivación del conflicto en Oriente Próximo.