El Ejército de Israel reprende a su portavoz por exceder sus competencias al criticar una ley

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, ha reprendido este miércoles al principal portavoz militar, Daniel Hagari, por exceder sus competencias al criticar la ley Feldstein, que permite proporcionar información confidencial a las autoridades políticas.

"Las FDI no critica a los legisladores, sino que presentan su posición a la cúpula política mediante los mecanismos aceptados", ha manifestado el Ejército israelí en su perfil oficial en redes sociales, donde ha incidido en que Hagari "excedió su autoridad" al posicionarse sobre una ley.

Poco después de esta reprimenda pública, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha emitido un comunicado en el que ha puesto en valor la decisión de las FDI, pues servirá para que el portavoz militar no vuelva a excederse. "Es bueno que el portavoz de las FDI haya sido puesto en su lugar para garantizar que no se vuelva a escuchar una declaración así", ha manifestado.

"En un país democrático, los militares no deben interferir en asuntos políticos y mucho menos criticar la legislación", ha aseverado Netanyahu en un escrito recogido por el diario local 'The Times of Israel'.

La ley Feldstein imposibilitaría que los militares y otros miembros de la cúpula de Defensa pudieran ser procesados por proporcionar información clasificada sin autorización al primer ministro o al ministro de Defensa.