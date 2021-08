El Ejército de Mozambique recupera por completo el control sobre el bastión yihadista de Mocímboa da Praia

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Mozambique y las fuerzas de Ruanda desplegadas en Cabo Delgado para apoyar la ofensiva de Maputo han tomado por completo la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia, uno de los bastiones yihadistas en la zona desde hace dos años y triunfo estratégico dentro de la operación contra Estado Islámico en la conflictiva provincia mozambiqueñas de Cabo Delgado, en el norte del país.

El Gobierno había anunciado en enero por vez primera la recuperación de parte de la ciudad pero no ha sido hasta ahora que las fuerzas mozambiqueñas han consolidado su presencia allí, en un prolegómeno de un asalto final contra los centros yihadistas en Cabo Delgado, donde la violencia ha expulsado a unas 826.000 personas de sus hogares y se ha cobrado más de 2.000 vidas, informa el 'New Times of Rwanda'.

La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas a los que popularmente se conoce como Al Shabaab, sin que estén relacionados con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia, y que desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por Estado Islámico en África Central (ISCA).

Hace casi un mes, el gobierno de Ruanda, a petición de Maputo, desplegó 1.000 soldados en Cabo Delgado para ayudar a combatir a los terroristas, estabilizar el área y restaurar la autoridad del estado.

La operación conjunta comenzó a dar sus frutos hace dos semanas, cuando logró hacerse con el control de las localidades de Awasse, Diaca, Nanili y Roma, siendo Awasse de importancia estratégica por su conexión por carretera con la ciudad de Mueda, punto de suministro yihadista en Cabo Delgado.