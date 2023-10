Elon Musk anuncia que su sistema de satélites Starlink facilitará la conexión de "ONG reconocidas" en Gaza

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magnate Elon Musk ha anunciado que su sistema de comunicación por satélite Starlink "asistirá en la conexión de las ONG de ayuda reconocidas por la comunidad internacional" que ahora mismo se encuentran incomunicadas en la Franja de Gaza.

Así lo ha hecho saber Musk en un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, su red social, destinado a la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien había denunciado antes la situación de total desconexión tanto de la población gazatí como de las agencias humanitarias en medio de los ataques nocturnos israelíes.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



