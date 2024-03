El EMC de las FARC seguirá en la mesa de negociación pese a la crisis abierta con el Gobierno colombiano

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los miembros de la delegación negociadora de la guerrilla del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Andrey Avendaño, ha asegurado que se mantendrán en la mesa de negociación a pesar de la reciente crisis abierta con el Gobierno y la suspensión del alto el fuego pactado en tres departamentos.

"Haríamos mal en retroceder en lo que se ha avanzado, nuestros comandantes y el Gobierno deben hacer el esfuerzo por mantener los diálogos", ha declarado Avendaño en una entrevista con el medio colombiano CM&.

Avendaño se ha referido también a la polémica desatada por el supuesto apoyo de la guerrilla a la campaña presidencial de Gustavo Petro. "Las FARC no apoyamos con dinero la campaña de Petro. Nosotros no apoyamos esa campaña, ni ninguna, con dinero... Nosotros no hemos financiado la campaña de Petro, cuando las comunidades nos preguntaron cuál era la mejor opción para ser presidente de Colombia, nosotros respondimos que nos parecía que la opción idónea era Petro, pero de ahí a afirmar que financiamos la campaña hay mucho de diferencia", ha explicado.

Petro ha arremetido esta semana contra el líder del EMC, alias 'Iván Mordisco', a quien le dijo, entre otras cosas, que era un "traqueto (narcotraficante) vestido de revolucionario" e incluso lo comparó con Pablo Escobar. En respuesta, 'Iván Mordisco' argumentó que cuando le apoyaron en campaña no eran "traquetos".

El Gobierno de Colombia anunció el pasado domingo la suspensión del alto el fuego pactado con el EMC de FARC en tres departamentos colombianos en respuesta al ataque armado indiscriminado de miembros de esta guerrilla contra un grupo de comuneros indígenas nasas en el municipio de Toribío, Cauca, en el que murió la lideresa del proceso de mujeres del pueblo nasa de Toribío, Carmelina Yuli Paví, y resultaron herido Rodrigo Ul Musique y otros comuneros.