Erdogan apuesta por un "diálogo sincero" con Grecia y dice que "no tolerará imposiciones"

Turquía y Grecia estarían dispuestos a iniciar contactos exploratorios ante sus tensiones

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha apostado este martes por un "diálogo sincero" con Grecia para resolver las disputas bilaterales en el Mediterráneo oriental, al tiempo que ha recalcado que "no tolerará imposiciones" respecto a lo que ha descrito como los intereses legítimos de Ankara.

"Nuestra prioridad es resolver las disputas con un diálogo sincero, fundamentado en el Derecho Internacional y con una base de igualdad", ha dicho Erdogan durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que ha incidido en que el motivo de las tensiones "es que hay países que actúan con la postura de 'el ganador se queda con todo'".

"Los pasos fútiles para excluir a nuestro país no tienen posibilidad de éxito", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que las autoridades turcas "no pueden hacer la vista gorda ante la violación de los derechos del país y los turcochipriotas y el hecho de que los intereses de Turquía están siendo ignorados".

Así, Erdogan ha recalcado que "la razón de los problemas existentes en la región son los pasos unilaterales de Grecia y los grecochipriotas desde 2003, con unas demandas maximalistas" y ha argüido que "ignorar a Turquía cuando se habla de recursos naturales en la región no puede ser explicado desde la sabiduría, la consciencia ni el Derecho Internacional".

El mandatario turco ha manifestado además que Ankara "nunca tolerará imposiciones, acoso o ataques" y ha reiterado su llamamiento a favor de "un diálogo y cooperación entre los países costeros del Mediterráneo oriental", incluida una conferencia regional para abordar "los derechos e intereses" de todos los países regionales.

La Presidencia turca ha desvelado este mismo martes que Turquía y Grecia están preparados para iniciar conversaciones exploratorias para reducir las tensiones, según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Erdogan ha argumentado además que "una de las razones de la crisis en la región es la ausencia de una solución justa, exhaustiva y permanente al problema chipriota en las negociaciones que han continuado de forma intermitente desde 1968". Así, ha añadido que "el único obstáculo a una solución es la postura injusta, consentida y sin compromisos del lado grecochipriota".

En este sentido, ha acusado a las autoridades grecochipriotas de "ignorar los acuerdos internacionales" para "hacer que los turcochipriotas sean una minoría en su patria o excluirles totalmente de la isla". "La solución al asunto de Chipre sólo es posible aceptando el hecho de que el pueblo turcochipriota es copropietario de la isla", ha zanjado.

SIRIA Y LIBIA

En otro orden de cosas, Erdogan ha reclamado una solución política al conflicto en Siria, que "sigue suponiendo una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región", y ha defendido las ofensivas militares turcas contra las fuerzas kurdas en la zona fronteriza.

"Como comunidad internacional, no podemos encontrar una solución permanente al problema sirio sin adoptar la misma postura de principios y decisión contra todas las organizaciones terroristas", ha dicho. "Esta postura es esencial para el retorno seguro y voluntario (de refugiados) a Siria", ha argüido.

De esta forma, ha asegurado que 411.000 sirios han sido trasladados desde Turquía a las zonas de Siria controladas por las fuerzas turcas y los rebeldes a los que apoya, al tiempo que ha incidido en la presión que sufre Turquía a causa de los cerca de cuatro millones de refugiados sirios a los que acoge en su territorio.

Erdogan ha cargado además contra la inacción de la comunidad internacional ante la ofensiva lanzada en abril de 2019 por el general Jalifa Haftar, leal a las autoridades asentadas en el este de Libia, contra el Gobierno de unidad, con sede en Trípoli y respaldado por la ONU.

"Los ataques lanzados por los golpistas en Libia para derrocar al Gobierno legítimo han causado sólo dolor y destrucción en este país", ha manifestado, antes de recalcar que "Turquía ha sido el único país que ha dado una respuesta concreta y apoyo al llamamiento de ayuda" de las autoridades asentadas en la capital.

Así, ha defendido la necesidad de una "solución política permanente" a través de "un diálogo inclusivo y exhaustivo encabezado por los libios", en el marco de los recientes contactos entre las partes para intentar alcanzar un pacto sobre un nuevo Ejecutivo.

CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ

Erdogan ha dedicado además parte de su discurso a la "ocupación y opresión en Palestina" y ha destacado que "el pueblo palestino se ha alzado contra las políticas de opresión, violencia e intimidación de Israel desde hace más de medio siglo".

El presidente turco ha criticado el conocido como 'acuerdo del siglo', la propuesta estadounidense para un acuerdo de paz, y ha dicho que "Israel ha acelerado sus intentos para lograr 'un camino interno' con la ayuda de sus colaboradores".

"Turquía no apoyará ningún plan que el pueblo palestino no consienta. La participación de algunos países en la región en este juego no significa nada, más allá de apoyar los esfuerzos de Israel para socavar los parámetros internacionales básicos", ha señalado, en referencia a los acuerdos de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin con Israel para normalizar sus relaciones.

"Los países que han declarado su intención de abrir embajadas en Jerusalén, violando las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional, sólo logran hacer más complicado el conflicto a causa de sus acciones", ha lamentado.

Por último, ha resaltado que "el conflicto palestino sólo puede resolverse a través de un Estado palestino independiente, soberano y contiguo en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como su capital". "Buscar soluciones que no sean esta es vano, sesgado e injusto", ha zanjado.