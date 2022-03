Erdogan pide a Putin que sea "arquitecto de la paz" a través de una "salida honrosa" del conflicto

El presidente turco se resiste a adherirse a las sanciones a Rusia: "No puedo dejar que mi pueblo se congele"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pedirá a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que se convierta en "arquitecto de la paz" y apueste por una "salida honrosa" de la guerra en Ucrania aprovechando lo que describió como un buen avance de las negociaciones con Kiev, antes de reiterar que Turquía no se incorporará por el momento a las sanciones internacionales contra Moscú por el peligro para los ciudadanos turcos que comportaría una represalia rusa.

Aunque el presidente turco ha aceptado "evaluar" alguna de las sanciones propuestas por Naciones Unidas, también ha recordado que "aproximadamente la mitad del gas natural" que usa su país procede de Rusia, con la que además colabora en la construcción de la planta de energía nuclear de Akkuyu, en el sur de Turquía, la primera del país.

"No podemos dejar todo esto de lado. El mismo presidente de Francia (Emmanuel Macron) me dice: 'Tienes razón'. Así que no podemos hacer nada sobre este tema, más allá de tener delicadeza. No puedo dejar que mi gente se congele en invierno y no puedo remodelar por completo nuestra industria", ha explicado, recién salido de la cumbre extraordinaria de la OTAN celebrada en Bruselas.

En su lugar, Erdogan ha reivindicado el papel que está jugando su país como "aliado indispensable a la hora de garantizar la seguridad regional", como está demostrando a través de su rol como mediador en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania como aliado de la OTAN, una organización que, a su entender, "representa el pilar de la seguridad europea" a pesar de sus discrepancias internas.

El presidente turco ha explicado que, durante la cumbre, pidió "coherencia" a la OTAN y se mostró en contra de intentos de "erosionarla a través de cálculos políticos", antes de resumir el encuentro como "fructífero y exitoso en todos los aspectos".

De hecho, Erdogan tiene previsto informar en los próximos días a Putin de los resultados de la cumbre y evaluar su impacto de cara a futuro. "Y entonces pienso decirle", ha añadido, "que tiene que ser el arquitecto del siguiente paso hacia la paz, y que hay que resolver este conflicto a través de la búsqueda de una salida honrosa", según declaraciones recogidas por el 'Daily Sabah'.

CUATRO PUNTOS

Sobre las conversaciones de paz, Erdogan ha insistido en que Ucrania y Rusia han encontrado puntos de concordia en cuatro de los seis puntos principales que comprenden sus conversaciones de paz. "El presidente de Ucrania ha comenzado a declarar que podrían renunciar a la OTAN y consolidar el idioma ruso en el país, e indicado que podría hacer ciertas concesiones en materia de desarme y de seguridad colectiva", ha manifestado Erdogan.

Sin embargo, el presidente turco ha reconocido que el diálogo entre Ucrania y Rusia sobre el estatus de Crimea y de las zonas separatistas del este de Ucrania sigue paralizado, comprensiblemente a su entender, y que un desarme "de cabo a rabo" está fuera de toda discusión.

"Ucrania es un estado, y cuando Rusia invadió Crimea en 2014, nos expresamos abiertamente en contra de esta ocupación, como he insistido ante Putin cada vez que nos hemos visto", ha declarado Erdogan.