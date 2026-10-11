España condena el "brutal ataque terrorista" contra el aeropuerto de Riad

Archivo - Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (archivo) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha condenado este domingo el "brutal ataque terrorista" perpetrado este sábado por las milicias hutíes yemeníes contra el Aeropuerto Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, incidente ha dejado por el momento al menos doce muertos y más de 300 heridos.

"El Gobierno de España condena con total rotundidad el brutal ataque terrorista hutí contra el aeropuerto internacional de Riad, y traslada sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos y sus más sinceros deseos de rápido restablecimiento de los heridos", ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en un comunicado.

Además, el Gobierno español "reitera su plena solidaridad y apoyo al Reino de Arabia Saudí y al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen ante los inaceptables ataques hutíes".

"Las milicias hutíes deben cesar de inmediato su escalada de violencia y ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras críticas", ha añadido antes de pedir una "desescalada" y una "solución negociada bajo los auspicios de Naciones Unidas" teniendo en cuenta la Resolución 2216 Consejo de Seguridad de la ONU que estableció en 2015 el embargo de armas contra los hutíes.

Este incidente supone el ataque más mortífero registrado en Arabia Saudí desde que este país y sus aliados en Yemen pusieran en marcha durante el pasado fin de semana una contraofensiva militar contra los rebeldes hutíes, en el marco de la escalada de hostilidades en la región.

El pasado jueves 8 de octubre, los hutíes atacaron las instalaciones de este mismo aeropuerto y un avión de la compañía Saudi Arabian Airlines, y mataron causaron tres muertos y varios heridos.