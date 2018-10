España/EEUU.-Una exposición en el MoMA de Nueva York exhibirá la arquitectura española más relevante de los últimos años

Actualizado 27/01/2006 15:55:56 CET

El 40 por ciento de la exposición lo componen obras de estudios madrileños o ubicadas en la Comunidad de Madrid

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York (MoMA) ha organizado desde el 7 de febrero al 1 de mayo una gran exposición en torno a la arquitectura española más relevante de los últimos años. El 40 por ciento de la exposición lo componen obras de estudios madrileños o ubicadas en la Comunidad de Madrid.

Así lo anunció hoy Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante el acto de presentación de esta exposición, titulada 'On Site: New Architecture in Spain', y en el que estuvo acompañada por el conservador jefe y director de Arquitectura y Diseño del MoMA, Terence Riley. Al acto, celebrado en la sede la Presidencia del Gobierno regional, asistió una nutrida representación de arquitectos.

En total, la exposición mostrará 53 estructuras arquitectónicas a través de maquetas, planos, proyecciones y otros soportes, 18 de ellas ya concluidas y el resto en proyecto o en construcción, con la intención de dar a conocer tanto la arquitectura contemporánea española como las contribuciones de arquitectos de gran renombre internacional en España desde el año 2000.

Riley señaló al respecto que esta selección de obras "representa muy bien el espíritu de la muestra" cuya idea principal es "ofrecer 35 proyectos en construcción". Asimismo, recalcó lo "emocionante" que resulta echar un vistazo al momento actual que vive la arquitectura española al tiempo que aportar "un punto de vista histórico".

Por otra parte, Terence Riley aludió a la diversidad geográfica que se muestra en la exposición que abarca desde proyectos realizados en León hasta Las Palmas de Gran Canaria pasado por Madrid. "Aunque España vive un boom de la construcción y es lógico que existan muchos proyectos, lo que a nosotros nos interesa es dar a conocer a los arquitectos emergentes", añadió.

ELECCIÓN DE ESPAÑA

Para el conservador jefe del MoMA, entre los factores clave que llevaron a elegir España para esta exposición se encuentra el "crecimiento económico experimentado por este país en los últimos 30 años". Riley recordó que desde 1996 España ha recibido 100.000 millones de euros procedentes de los Fondos de Cohesión europeos que han ido en buena medida a la realización de infraestructura civil.

También señaló "la transformación de la arquitectura cultural en España y su esfuerzo por transformar la imagen preexistente" que la hacía parecer anticuada. El "cambio de actitud" de España hacia la arquitectura ha sido igualmente otro elemento decisivo: "Hace años los responsables de las ciudades eran más conservadores pero hoy tienden a arriesgar en esta materia", explicó al tiempo que reconoció la importancia que ha cobrado además la arquitectura de carácter social en España.

DISEÑOS

En cuanto a los diseños objeto de la exposición en el MoMA, se encuentran, entre otros, el Parador de Alcalá de Henares (Aranguren&Gallegos), Casa Levene en San Lorenzo de El Escorial (Eduardo Arroyo/NO.MAD Arquitectos), proyecto de vivienda pública en Carabanchel (Mayte y Begoña Díaz-Urgoiti/Morphosis con B+DU Estudio de Arquitectura), Centro de Tenis de Madrid (Dominique Perrault Architecture), Torres Bioclimáticas en Vitoria (Abalos/Herreros), Centro de las Artes en La Coruña (Acebo X Alonso Arquitectos) o el Museo de Andalucía proyectado en Granada (Estudio de Arquitectura Campo Baeza).

Respecto a los proyectos concluidos, también se exhibirán los relativos al Edificio Mirador de Sanchinarro (MVRDV y Blanca Lleo), la ampliación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Ateliers Jean Nouvel) y la Nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas (Richard Rogers Asociados y Estudio Lamela).

En la selección de arquitectos para la exposición figuran varios premiados con el prestigioso galardón 'Pritzker' (los Nobel de Arquitectura) como Rafael Moneo, Herzog, Gehry o Koolhaas.

PATROCINIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Por su parte, Esperanza Aguirre aseguró que esta exposición es "la más importante sobre arquitectura española contemporánea" que se ha hecho en el mundo y señaló que la arquitectura española está viviendo una "edad de oro". "España está considerada como uno de los más importantes centros de experimentación en materia de diseño arquitectónico internacional", agregó.

El hecho de que la Comunidad de Madrid patrocine esta exposición (con un montante que alcanza los 100.000 dólares) constituye según Aguirre "un hecho sin precedentes pues nunca antes una Comunidad autónoma española había patrocinado una exposición en el MoMA".

Esperanza Aguirre afirmó que los arquitectos españoles "han sabido competir con los extranjeros" y consideró que esta exposición supondrá una apuesta importante para España y Madrid en particular. La presidenta se refirió también al Campus de la Justicia que proyecta el Gobierno regional y que pretende ser referente del arte arquitectónico europeo.

Finalmente, Aguirre se mostró confiada en que esta iniciativa servirá para potenciar el turismo norteamericano y que la participación de la Comunidad de Madrid redundará en beneficio de la imagen de la región.